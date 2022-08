Tribunal condena empresário que chamou de ‘sujo’ homem negro na saída de boate em Florianópolis

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação de um empresário de 28 anos pelo crime de injúria racial. No dia 30 de setembro de 2018, saindo de uma boate no oeste da ilha de Florianópolis (SC), ele teria se intrometido em uma briga e ofendido a vítima, chamando-a de “seu negão filho da puta, seu negão sujo, escroto”, como consta da denúncia assinada pelo promotor de justiça Francisco de Paula Fernandes Neto, responsável pelo caso. A pena foi de um ano e quatro meses de reclusão, revertida em uma indenização em favor da vítima pelo juiz Mônani Menine Pereira, da 2ª Vara Criminal de Florianópolis, que analisou o caso na primeira instância.

De acordo com o que consta na sentença do caso, na saída da casa noturna a vítima teria parado para conversar com duas mulheres, sendo que uma delas era ex-namorada de um dos amigos do réu. Ainda dentro do estabelecimento, o homem negro, que tinha 24 na época, levou um soco na boca.

A discussão continuou do lado de fora da boate, momento no qual o acusado teria aparecido para se intrometer na discussão dos amigos. Além das ofensas na denúncia, a vítima disse em audiência que o réu também disse “vem pra cima seu macaco”, “tu és um negro sujo mesmo”. No momento em que a viatura policial chegou, a vítima teve seu veículo revistado. Segundo trecho da decisão de Pereira, o acusado e seus amigos disseram aos policiais que o jovem possuía uma arma.

No dia do crime, o empresário foi preso em flagrante, mas, através do pagamento de uma fiança de R$ 315, pôde responder ao processo em liberdade. Na polícia civil, ele disse que, por ser neto e sobrinho de vereadores, “sempre sobrava” para ele. Já na audiência do processo, o acusado negou os crimes, justificando que “em sua certidão está como ‘negro’, sua mãe e a família dela são negros e não têm motivos para chamar alguém de ‘macaco’”.

Para fundamentar a condenação do agressor, o magistrado afirmou que “o fato de o réu alegar que a maior parte de sua família seria negra, não tem, por si, o condão de afastar o amplo conteúdo probatório em seu desfavor”, e que a briga que ocorrera dentro da boate também não deveria ser levada em consideração, porque o réu não estava envolvido. A sentença concluiu que a conduta do réu foi racista e teve o objetivo de ofender, e também considerou o fato de as agressões terem sido ditas na frente de várias pessoas uma agravante.

O empresário, que foi representado pela Defensoria Pública Estadual, recorreu para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O voto do desembargador relator do caso, Ernanin Guetten de Almeida, da 3ª Câmara Criminal, afirma que “as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, foram firmes e coerentes” e que “não há que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas”.

O julgamento de 2ª instância foi unânime entre os desembargadores e manteve a decisão de 1º grau. O réu ainda pode recorrer para os tribunais de Brasília, mas o recurso ficará restrito a aspectos técnicos do processo.