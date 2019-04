Tribunal condena Caçapava por ‘treinar’ guardas em sala fechada com lacrimogêneo e pimenta ao som do hino nacional Em ação no Tribunal Regional do Trabalho, Procuradoria ainda relatou que tropa era alvo de tiros de paintball 'apenas de camisa', e sem proteção no corpo; os que não se submetiam ao exercício eram chamados de 'covardes' e 'maricas' pelo comandante da Guarda do município do Vale do Paraíba (SP)