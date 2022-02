Tribunal cassa vereador por fraude na cota de gênero do Avante e abre caminho para primeiro mandato coletivo na Câmara de Belém

O vereador Zeca do Barreiro (Avante) da Câmara Municipal de Belém teve mandato cassado após fraude de cota de gênero na composição da chapa. A decisão foi emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, nesta quinta-feira, 10. A cadeira será ocupada pela Bancada Mulheres Amazônidas (PSOL). O coletivo é formado por quatro mulheres. “Nós tentamos combater o não cumprimento da lei federal. E conseguimos provas robustas e flagrantes”, afirma em entrevista ao Estadão Gizelle Freitas, integrante da bancada e responsável pela abertura do processo contra o partido em janeiro de 2021.

Segundo o processo no TRE do Pará, o Avante conseguiu burlar a lei no momento do registro das candidaturas: cadastrou um homem cis – que se identifica com o gênero de nascimento – como se fosse do gênero feminino. Com essa manobra, o Poder Judiciário Eleitoral do Pará reconheceu o partido como apto para concorrer ao pleito, pois estava de acordo com o regulamento que exige 30% do total de candidaturas femininas. Mas na prática, foram 21 concorrentes do sexo masculino e 8 do sexo feminino, o que corresponde a 27,58 %.

No documento enviado para a juíza da 98ª Zona Eleitoral, da comarca de Belém, foi cobrada agilidade. “Pede a eficácia imediata da decisão, com a impugnação do mandato eletivo independentemente do trânsito em julgado da decisão.” Segundo Gizelle Freitas, candidatos de outros partidos também abriram processo para impugnação de chapas eleitas.

Em nota, o advogado Bruno Figueiredo, afirmou que “essa é uma decisão de extrema importância quando falamos de uma conquista recente e que deve ser respeitada pelas agremiações partidárias.”

Zeca do Barreiro recebeu 5.788 votos na última disputa por uma vaga na câmara legislativa municipal, em 2020. A decisão do TRE ainda não foi publicada. Quando o Avante for notificado terá o prazo de até três dias para recorrer. A sessão foi presidida pela desembargadora Luiza Guimarães. Foram quatro votos a favor, e três contrários, à cassação do mandato do vereador.

Para Gizelle Freitas “essa é uma vitória das mulheres”. Kamilla Sastre, Jane Patrícia e Fafá Guilherme são as covereadoras da bancada. Juntas, elas representam o primeiro mandato coletivo da Câmara Municipal de Belém. Na disputa eleitoral, receberam 3.661 votos.

