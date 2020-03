Tribunal cassa procurador de Justiça do Rio por falsificar assinaturas de colegas

Por 19 votos a 1, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou, nesta segunda-feira, 2, o procurador de Justiça Elio Gitelman Fischberg, que acumula condenações por falsificar assinaturas de membros do Ministério Público do Rio. Esta ação envolve a falsificação de assinaturas de colegas em inquéritos envolvendo uma empresa e policiais do Rio.

Em 2012, o procurador foi sentenciado pelo colegiado do TJ a três anos, 10 meses e 11 dias de reclusão, em regime aberto, e perda de função pública. No entanto, a pena, naquela ocasião, foi substituída por serviços comunitários e multa de R$ 300 mil ao Instituto Nacional do Câncer.

O processo envolvia a falsificação de documentos públicos que levaram ao arquivamento de procedimento no Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) em desfavor do deputado federal Eduardo Cunha.