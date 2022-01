Tribunal autoriza matrícula de estudante de fisioterapia que havia sido barrada por diferença de R$ 10,67 na renda familiar

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve decisão que autorizou a matrícula de uma estudante de 20 anos de São Sebastião do Caí no curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em vaga reservada para estudantes do sistema público com renda bruta familiar mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.

A universidade havia negado a matrícula para primeiro semestre de 2022 pelo fato de a renda da jovem ultrapassar em R$ 10,67 o valor estabelecido. Ao analisar o caso, a desembargadora Vânia Hack de Almeida destacou que o posicionamento da instituição não respeitou ‘os limites da razoabilidade e da proporcionalidade que devem estar presentes nas decisões administrativas’.

A decisão foi dada no âmbito de recurso impetrado pela UFRGS contra liminar proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Porto Alegre, em dezembro. Na ocasião, a Justiça acolheu ação da estudante destacando que afastar a requerente da Universidade por conta de uma diferença de R$ 10,67 na renda familiar, seria desconsiderar toda a finalidade do sistema de cotas.

No caso da moça, foi calculado que a renda familiar per capita seria de R$ 1.507,67, quantia superior ao limite previsto de 1,5 salário mínimo per capita, no valor de R$ 1.497,00 estabelecido no edital do vestibular que a estudante participou.

No recurso ao TRF-4, universidade sustentou que autorizar o ingresso da estudante representaria um concessão de benefício indevido sobre os outros candidatos, com violação à isonomia e à impessoalidade.

Ao analisar o caso, a relatora, desembargadora Hack de Almeida, ponderou que a discricionariedade da administração pública deve ser usada ‘com parcimônia e de acordo com os princípios da moralidade pública, da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento’.

“Nesse sentido, a exclusão da candidata de um certame tão concorrido quanto o dos autos em razão de extrapolar a renda per capita de 1,5 salários-mínimos por quantia tão irrisória – R$ 10,67 -, transborda os limites da razoabilidade e da proporcionalidade que devem estar presentes nas decisões administrativas”, afirmou.