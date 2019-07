Tribunais não podem remover juízes ameaçados sem que eles concordem, decide CNJ

LEIA TAMBÉM > Corregedor cobra presidente do Tribunal de Alagoas sobre ato político por Lula livre

Os Tribunais de Justiça não podem remover ‘ex officio’ – ou seja, sob interesse da Administração pública, sem contestação do servidor – juízes que sofram ameaças por causa de suas decisões, em especial contra organizações criminosas. Foi esta a determinação feita pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça durante a 49.ª Sessão Virtual, entre os dias 19 e 28 de junho.

Os conselheiros analisaram um questionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte sobre a possibilidade de remoção compulsória de juiz ‘em situação de risco por longo período com fundamento no interesse público’.

O voto do relator do processo no âmbito do CNJ, conselheiro Fernando Mattos, foi aprovado por unanimidade.

Mattos destacou que a Resolução nº 176 de 2013 do CNJ prevê a possibilidade de remoção do magistrado em situação de risco, mas tal movimentação seria provisória e pressupõe a concordância do interessado.

A Corte potiguar ponderou que o magistrado sob proteção do Estado geraria ônus financeiro e a remoção ‘ex officio’ atenderia à sociedade com a ‘poupança de recursos’.

Mattos considerou, no entanto, que no caso, o interesse público não justifica a eliminação da prerrogativa constitucional da inamovibilidade – garantia concedida a magistrados e membros do Ministério Público de não serem removidos.

“Apontar a presença de interesse público para remover o magistrado compulsoriamente equivaleria a transferir para o juiz de direito a culpa por uma situação de responsabilidade do Estado”, afirmou o relator.

Em 2017, 110 juízes sob ameaça

Em 2018, Conselho Nacional de Justiça realizou um levantamento para identificar magistrados sob ameaça no País: eles eram 110 em 2017. Segundo o Conselho, em 97% dos casos, o desempenho profissional dos juízes tem relação com a ameaça.

Os magistrados relataram casos de intimidação que implicaram na necessidade de providências de segurança por parte da administração judiciário.