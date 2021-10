Tribunais brasileiros aproveitam a pandemia para passar a boiada

Recentemente, noticiou o Superior Tribunal de Justiça estar comemorando orgulhosamente a marca de nada menos que um milhão de julgamentos durante a pandemia, destacando o “foco na modernidade e na eficiência”.

Entretanto, não há aí nem eficiência, nem muito menos motivo para comemoração.

Ora, se a pressa é inimiga da perfeição, conforme o dito popular, justiça nunca se fez e nunca se fará apressadamente, sob pena de comprometer direitos individuais fundamentais e, por consequência, interesses de toda a sociedade.

E, depois, julgamentos apressados produzem, em grande quantidade, equívocos e iniquidades.

Digitalização de processos, sessões telepresenciais. Que há modernidade aí, não se discute.

Produtividade, entretanto, não pode significar eficiência, se o resultado dos julgamentos, considerados apenas sob o prisma da quantificação, não garante a solução de conflitos, de modo a pacificar a convivência coletiva que, como é sabido, depende de um elevado grau de credibilidade do sistema.

Não é razoável que um tribunal superior julgue um caso a cada trinta segundos.

Quando o julgamento se faz apenas para dar cabo ao assoberbamento da máquina judiciária, sem compromisso com o justo resultado, acaba por produzir apenas a revolta e a descrença que, cada vez mais, aniquilam a referência moral capaz de distinguir o certo do errado, o justo do injusto.

Ocorre que as últimas alterações legislativas, por vezes propostas pelo próprio Judiciário, foram realizadas sob a nociva influência da cartilha do neoliberalismo econômico, que tem como um dos principais fundamentos a teoria da redução do Estado ao chamado Estado Mínimo.

A lei processual, assim, passou a adotar a política da máxima diminuição de custos, por meio da redução de recursos materiais e humanos do Judiciário, sem prejuízo de maior produtividade no menor tempo possível, como se uma coisa fosse compatível com a outra.

O certo é que, primeiro, sob o argumento da economia processual, reduziram-se as vias recursais no processo. Depois, tornaram ainda mais excepcionais as hipóteses em que os advogados das partes podiam fazer a sustentação oral nas sessões de julgamento. Antes mesmo, tal sustentação oral, já era admitida apenas nos principais recursos. Em seguida, sob o pretexto de dar maior autoridade ao relator dos recursos, a ele facultou a lei processual o julgamento, em decisão monocrática, dos principais recursos, artifício que converteu praticamente todos os recursos em agravo interno, em que, como se sabe, não cabe sustentação oral dos advogados.

Afinal, a sustentação oral dos advogados das partes pode fazer um julgamento demorar meia hora ou mais. É certo que pode enriquecer os debates, no mínimo com mais clara exposição do litígio. Mas o que atualmente mais importa aos tribunais não é o direito e sim a tal produtividade.

Não contentes em alijar o advogado das sessões de julgamento, lideranças do Judiciário e lobistas do neoliberalismo econômico, resolveram, ao que parece, adotar a máxima que deu maior visibilidade ao caráter do ex-ministro antiambientalista, decretando: Vamos aproveitar que a mídia tem dado atenção apenas para o assunto da pandemia e vamos passando a boiada, baixando normas que desburocratizem os procedimentos.

Foi o que se fez. É como se dissessem: Não se pode perder tempo com processos que nada mais são do que papéis. Como se os processos não traduzissem litígios relativos à vida, à saúde, à liberdade, ao trabalho, à aposentadoria ou à propriedade de pessoas que adoecem sob a séria angústia da espera de um julgamento justo.

Não bastava, entretanto, possibilitar a realização de sessões telepresenciais para alcançar a almejada economia de tempo e dinheiro ao Judiciário.

Ao que parece, a ideia era tornar secretos os julgamentos. E instituiu-se, então, a aberração da sessão clandestina, sob o nome de julgamento virtual.

Na verdade, esse procedimento converte ilegalmente o julgamento de demandas judiciais, como regra, obrigatoriamente público (CF, arts.37 e 93, IX; CPC, arts.3º e 11), em secreto, sem acompanhamento das partes e dos interessados, com afronta ao princípio da colegialidade dos Tribunais e alijamento do advogado, essencial à administração da Justiça (CF, art.133).

De fato, além de suprimir o necessário debate entre os julgadores na oportunidade da apresentação dos votos, o julgamento virtual ainda acaba por subtrair dos interessados o direito de, por meio de seu procurador, acompanhar em tempo real os votos dos julgadores e, inclusive, se o caso, suscitar eventual questão de ordem, por exemplo, tudo de modo a desrespeitar preceitos constitucionais (CF, art.133) e da Lei Federal (Lei 8.906/93, arts.2º e 7º, X e XI).

Na sessão presencial, ou até telepresencial, é possível, em princípio, verificar-se eventual ilegalidade durante o relatório e a colheita dos votos. E aí valerá a questão de ordem suscitada pelo procurador do recorrente ou recorrido, apontando possível nulidade. Já no julgamento virtual, com sessão prolongada por dias, sem acompanhamento em tempo real pelos advogados das partes, o julgamento virtual deixa de cumprir a imposição constitucional de observância aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade (CF.37), tornando-se, data vênia, um julgamento inquisitorial kafkiano.

Dizem as más línguas ser muito comum funcionário da secretaria do tribunal entrar em contato com o juiz para avisar que chegou o último dia da pauta de determinado caso e, então, receber a vaga afirmação: Bom. Como não há mais tempo, pode anotar na ata que voto com o relator. E, pronto, batido o martelo. Mais um caso julgado.

Julgamentos são públicos, por regra, não sem motivo. A solenidade desse relevantíssimo ato deve ser fiscalizada popularmente, até por meio da imprensa, a bem da credibilidade da decisão, tanto na aparência, como no conteúdo. Serve até para evitar assédios indevidos aos magistrados. E note-se que eventual ato ou procedimento passível de nulidade ficará perdido nos bastidores do secreto julgamento virtual, sem possibilidade de ser conferido pelos advogados e interessados.

O certo é que não podem os eminentes julgadores, data vênia, sobretudo num processo público, sem a concordância dos interessados, reunirem-se ou trocarem votos, secretamente, como que num tribunal clandestino, de exceção, sem respeitar nem mesmo o sagrado acesso à imprensa.

Além disso, o sistema jurídico constitucional vigente instituiu tribunais de instâncias superiores, sempre formados por órgãos colegiados, justamente para que, por voto da maioria, depois de debatida entre os seus integrantes as circunstâncias da matéria sob exame, pudessem rever, com maior grau de acerto, as decisões de instâncias inferiores. E, lamentavelmente, o julgamento virtual, desprovido de debates, compromete o consagrado princípio da colegialidade nas revisões decisórias pelas diversas instâncias do Poder Judiciário.

Em alguns casos nem há a publicação da pauta do julgamento (CF, arts.37, 93, IX; CPP, art.3º; CPC, arts.934 e 935) que, num dilema, acaba perdendo mesmo a sua utilidade. Partes, advogados e interessados ficam cientes da pauta. E daí? Nada podem fazer. Nem mesmo assistir ao julgamento.

A propósito, o princípio da eficiência só existirá se, publicada a pauta, for público também o julgamento correspondente.

Assim, em outras palavras, a realização do julgamento virtual sempre ocorrerá contra os interesses da própria Justiça que, data vênia, no interesse público, não pode correr o sério risco de com tal procedimento abalar ou até perder a sua credibilidade.

*Airton Florentino de Barros, advogado, professor de Direito Comercial, fundador e ex-presidente do MPD

