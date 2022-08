Tribunal anula ação contra doleiro acusado de lavar US$ 2,9 milhões na Operação Câmbio, Desligo Desembargadores da 1.ª Turma Especializada do TRF-2, no Rio de Janeiro, concluíram que denúncia do Ministério Público Federal contra Richard Van Otterloo foi baseada exclusivamente na palavra de delatores e não restou corroborada por outras provas