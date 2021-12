TRF-3 exige comprovante da vacina contra a Covid-19 para ingresso nos fóruns federais em São Paulo e Mato Grosso do Sul Desembargadores Mairan Maia e Marisa Ferreira dos Santos, respectivamente presidente e corregedora do Tribunal Regional Federal da 3ªRegião, com sede em São Paulo e jurisdição também em Mato Grosso do Sul, editam portaria com regras severas para quem quer acessar os prédios da maior Corte regional federal do País; até magistrados não vacinados e que não apresentarem teste negativo serão barrados