TRF-2 julga recurso contra sargento ‘Camarão’ acusado de estupro na ditadura Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, aprecia nesta quarta, 3, um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão da Justiça Federal em Petrópolis que rejeitou denúncia contra o sargento reformado do Exército Antônio Waneir Pinheiro de Lima; conhecido como Camarão, ele é acusado de cometer sequestro, cárcere privado e estupro de Inês Etienne Romeu