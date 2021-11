Três passos que facilitam uma vida de sucesso

A chave do sucesso pode até não existir, mas o caminho para chegar lá pode ser facilitado se você seguir alguns princípios durante a sua vida.

Primeiramente é bom deixar claro que a sua intuição nem sempre é o melhor caminho a ser seguido. Muitas vezes ouvimos uma voz na nossa consciência, que são atividades mentais extremamente limitadoras, atrapalhando tudo o que você vive e pode viver, como experiências pessoais e profissionais. Portanto, saiba analisar friamente na hora de ouvir essa voz interior, fazendo as melhores escolhas para aquilo que você realmente pensa.

Além disso é bom ficar atento ao seu ambiente, tanto físico quanto pessoal. Observe as pessoas que estão a sua volta, sua história familiar, tente encontrar pessoas próximas a você que são uma referência de sucesso, criando um círculo de pessoas que você tem como inspiração ao seu redor.

O último e principal ponto que pode facilitar o sucesso pode parecer simples, mas é de grande importância: sonhe. Mantenha o foco e crie disciplina, criando um grande desejo de ter mais qualidade de vida. Mas esse desejo tem que ser ardente e verdadeiro, caso o contrário a chance de sucesso é muito improvável.

Se esses simples passos tivessem sido destacados de forma mais ampla, com certeza minha trajetória profissional e pessoal teria sido facilitada. E é essa facilidade de conseguir enxergar as coisas com clareza, que eu busco entregar às pessoas todos os dias.

*Marinélia Leal, terapeuta vibracional, life coach, formadora e escritora desde 1998 e Mentora de Alta Performance, com ênfase em Neuro Mentoring de Mindset Milionário desde 2017