Três mil e Promotoria querem barrar mudança de escola militar em Manaus

O Ministério Público do Amazonas ajuizou ação civil pública contra o Estado para impedir que a Escola Estadual Tiradentes, situada no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus, seja transformada em uma unidade de ensino militar. A peça foi elaborada após moradores da região entregarem à Promotoria um abaixo assinado com 3 mil assinaturas contra a medida anunciada pela Secretaria de Educação do Estado. Os autores do abaixo-assinado se disseram preocupados com o remanejamento dos alunos para outras escolas e apontaram que a mudança destruiria os laços afetivos entre a comunidade e a instituição que foi fundada em 1975.

O texto apresentado à Justiça Estadual é assinado pelo promotor Thiago Leão Bastos que solicitou informações sobre a medida à Secretaria de Educação.

Em resposta, a pasta indicou que a escola não seria extinta e passaria a funcionar como Escola Militar a partir de 2019. Ainda segundo a Educação, os alunos serão remanejados para outras treze unidades, situadas no entorno, num raio de até 2 km.

A mudança envolveria a transferência do Colégio da Polícia Militar para o prédio da Escola Estadual Tiradentes. A primeira ficava em outro bairro, em imóvel particular, mas por causa de suposto desinteresse do proprietário, o contrato de aluguel não será renovado.

No entanto, a Promotoria registra que o deslocamento de uma escola militar para o lugar de outra já existente, promovendo a extinção desta última e transferência de alunos e professores para demais outras escolas, fere o princípio da isonomia. ” É inadmissível qualquer tipo de preferência por um modelo educacional, seja militar, seja civil”, diz o texto.

Outro trecho da ação indica que poucos jovens da região terão a possibilidade de estudar neste novo local em razão da grande concorrência para as matrículas: “Além do mais, é público e notório o elitismo existente na rede pública de ensino, especialmente nas escolas militares, pois poucas famílias têm a condição de promover o transporte de seus filhos até a escola, além de poder comprar o material escolar que continua sendo cobrado.”

Segundo a ação, a medida foi tomada porque a Escola Estadual Tiradentes tem uma evasão escolar ‘altíssima’, na ordem de um terço dos alunos matriculados no início do ano letivo.

No texto, a Promotoria diz que há ‘descaso’ em solucionar tal problema e destaca: “Sem qualquer preocupação em se investigar as causas do abandono, obrigação do Poder Público, o Estado do Amazonas preferiu ignorar esta situação calamitosa, distribuindo os alunos entre 13 escolas estaduais”.

A Promotoria reforça que a mudança na escola provocaria o ‘apagamento de uma identidade construída há décadas’.

Segundo o texto, a edição do ato administrativo é ‘um desrespeito’ ao bairro. “Ainda que seja mantido o nome da instituição, alunos e professores serão remanejados para outras localidades. O efeito prático disso é a destruição de uma história de 45 anos de contribuição para a comunidade de Petrópolis.”

A falta de debate sobre a mudança também foi ressaltada na peça, que alega ‘lesão à gestão democrática do ensino público na educação básica’.

O texto pondera que a decisão da Secretaria da Educação ‘demonstra a centralização e arbitrariedade do exercício do poder, além de denotar a desorganização e despreparo dos administradores públicos’.

