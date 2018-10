TRE manda excluir vídeo contra Doria no Facebook

O Tribunal Regional Eleitoral, em decisão liminar neste domingo, 14, determinou a retirada de um vídeo postado pelo vereador Camilo Cristófaro (PSB) supostamente distorcendo uma fala do candidato ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) em debate da TV Bandeirantes em 22 de setembro.

As informações foram divulgadas no site do TER – 0609066-93.2018.6.26.0000.

Para o juiz auxiliar da propaganda eleitoral, desembargador Paulo Galizia, ‘a postagem desborda a liberdade de expressão na medida em que veicula montagem aparentemente ilícita, que distorce a afirmação feita por João Dória’.

O descumprimento da decisão gera multa diária de R$ 10 mil.

COM A PALAVRA, CAMILO CRISTÓFARO

Procurado pela reportagem do Estadão, o vereador Camilo Cristófaro afirmou que João Doria teria uma equipe dedicada a vasculhar sua página.”Tudo que eu coloquei em minha página é público, mas decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu não retiraria o vídeo, mas o próprio Facebook já tirou”, afirmou.