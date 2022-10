TRE de São Paulo veta propaganda que liga Tarcísio a bispo que chutou santa

O desembargador José Antonio Encinas Manfré, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mandou suspender propaganda eleitoral veiculada pela campanha do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) que sustentava que o bispo Sérgio Von Helde – que, em 12 de outubro de 1995, chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional – seria apoiador do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que concorre ao cargo de governador de São Paulo.

Em despacho assinado no sábado, 15, o magistrado disse ver ‘associação indevida a pessoa condenada por prática de discriminação religiosa’. “Ainda, à primeira vista, vejo presente ter essa publicação potencialidade para induzir o eleitorado em erro em relação a posicionamento desse interessado no tocante à liberdade de crença”, registrou o desembargador.

O episódio conhecido como ‘chute na santa’, ocorreu no dia 12 de outubro de 1995. À época, Von Helde era um dos principais pregadores da Record, e chutou e deu socos em uma imagem de gesso de Nossa Senhora Aparecida. Agora, 27 anos depois e em meio à campanha para o segundo turno das eleições, o bispo foi às redes sociais para fazer ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defender o presidente Jair Bolsonaro.

No 12 de outubro deste ano, data que marca o dia da santa considerada Padroeira do Brasil, Bolsonaro e Tarcísio foram até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior paulista, em uma tentativa de se aproximar do eleitorado católico. Lá, o chefe do Executivo foi alvo de recados de autoridades da Igreja Católica – o arcebispo d. Orlando Brandes disse que ‘ou somos evangélicos ou somos católicos’.

O arcebispo de Aparecida disse que é preciso ter uma “identidade religiosa”, afirmando ainda que “ou somos evangélicos ou somos católicos”. Também falou sobre ‘vencer o dragão do ódio e da fome’ – sendo vaiado por apoiadores de Bolsonaro. Na mesma ocasião, um outro sacerdote afirmou que não era ‘dia de pedir voto’ e sim ‘dia de pedir bênção’.

Bolsonaristas ainda causaram tumulto e hostilizaram profissionais de imprensa. As cenas, envolvendo em especial uma equipe da TV Vanguarda, foram transmitidas ao vivo pela CNN.