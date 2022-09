TRE de São Paulo manda excluir vídeos de Gabriela Manssur usando toga

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que fossem retirados das redes sociais da candidata a deputada federal Gabriela Manssur (MDB) os vídeos nos quais ela aparece usando toga, traje típico de algumas carreiras jurídicas. O desembargador relator do processo, José Antonio Encinas Manfré, atendeu a um pedido da Procuradora Regional Eleitoral Eugênia Augusta Gonzaga, que protocolou a representação eleitoral contra a ex-promotora na tarde desta quarta (28).

A liminar, que foi dada no mesmo dia às 20h34, afirma que “ao menos em princípio, não se desconsidera eventual incidência do artigo 40 da Lei das Eleições”. O dispositivo estabelece que o uso “de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo” por candidatos configura crime eleitoral.

Em um dos vídeos retirados do ar, Manssur caminha de toga em frente à sede do Ministério Público paulistano. Em dado momento, ela se vira de costas e pula sobre o viaduto do chá com uma capa vermelha, em alusão à figura de uma heroína. Veja o vídeo:

A decisão tem caráter provisório e ainda pode ser revertida até o final do processo. O Facebook, empresa que administra o Instagram (rede na qual o vídeo foi publicado), comunicou nesta quinta (29) ao meio-dia que havia retirado os conteúdos do ar.

Documento Leia a liminar dada pela Justiça Eleitoral PDF

O pedido da Procuradoria Eleitoral, contudo, é mais amplo. A petição inicial pedia que a Justiça retirasse o perfil da candidata do ar, mas o relator caso entendeu que a medida era excessiva. “Descabe a imposição de ordem para a suspensão do perfil, porque poderia ser desproporcional dado não conter material exclusivo de campanha da representada”, argumentou Manfré.

Até a publicação desta reportagem, a candidata não havia apresentado defesa e tampouco recurso nos autos. Depois de citada, ela terá o prazo de dois dias para responder à representação.

NOVOS ATAQUES

Como divulgado pelo Estadão, no último domingo (25) a candidata descobriu que seus dados pessoais haviam sido divulgados em fóruns de discurso de ódio na deepweb, o que fez com que ela e membros de sua equipe sofressem ameaças.

Ao longo da semana, Manssur também descobriu que uma das suas contas de e-mail foi invadida e utilizada para disparar mensagens contendo discurso de ódio aos contatos cadastrados.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Federal, que deverá investigar os crimes cibernéticos praticados.

COM A PALAVRA, A CANDIDATA GABRIELA MANSSUR

Em nota, a candidata nega que tenha cometido qualquer ilícito: “A toga é minha, não foi cedida pelo Ministério Público e não é símbolo da Instituição. Inclusive já fiz várias palestras com a toga, publicadas nas redes sociais com mais de 1 milhão de visualizações e ninguém falou nada.

Fui promotora por 19 anos, passei no concurso e precisei sair definitivamente para me candidatar, contra a minha vontade e a da minha família, mas certa de que era o que tinha que ser feito. A toga sempre foi meu símbolo de luta, de justiça, é meu manto protetor e meu legado sobre direitos das mulheres para meus filhos e para a sociedade brasileira.

Eu tive que deixar meu cargo para me candidatar, agora terei que deixar minha toga para representar a sociedade brasileira no Congresso Nacional. É necessário? Cumprirei a decisão judicial. Deixarei de usa-la na campanha eleitoral, pois não é um cargo ou uma vestimenta que me define. Mas ela estará sempre no meu coração e no meu armário, pois fui eu que comprei.

Ressalto que as postagens que eu aparecia de toga e que foram retiradas por liminar do meu Instagram eram as que tinham maior engajamento nas minhas redes: 3 milhões de visualizações. O prejuízo, para mim, é irreparável. O pedido, inclusive, foi maior. Era pra derrubar o meu perfil até o final das eleições. O que eu fiz de errado? Respeito decisão judicial, mas me sinto injustiçada. A liberdade de expressão não vale para mim?”