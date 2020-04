Tratamento tributário das doações de produtos e equipamentos para combate à covid-19

A pandemia de covid-19 tem ocasionado diversos impactos na vida cotidiana das pessoas, no dia a dia das empresas, na rotina de médicos e hospitais, na política, na economia, enfim, difícil pensar em algo ou alguém que não foi afetado, de alguma forma, positiva ou negativamente pelo vírus covid-19.

E dentre os diversos reflexos da pandemia, vamos tratar de um específico que é a necessidade das entidades que estão atuando no combate e prevenção à covid-19 por recursos financeiros, medicamentos, produtos e equipamentos de proteção.

Nesse sentido, além dos recursos fornecidos pelo Governo, o setor privado, em diversos segmentos (bancos, empresas de tecnologia, indústrias, entre outros), tem se voluntariado para fazer doações em dinheiro ou em bens (especialmente produtos de limpeza, higiene e medicamentos), bem como equipamentos básicos de proteção (tais como máscaras e luvas) e equipamentos médicos para tratamento da doença (ex. respiradores, termômetros, etc).

No presente artigo abordaremos especificamente o tratamento tributário das doações, sob a perspectiva da tributação federal e tributos de competência do Estado de São Paulo, considerando apenas as doações realizadas dentro do Estado, sem adentrar nos aspectos relacionados a importações.

I – Tributos federais

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) não incidem sobre doações, posto que estas são realizadas a título gratuito, sem qualquer contraprestação ou geração de acréscimo patrimonial/lucro.

No entanto, um aspecto que pode ser considerado pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração pelo lucro real, é a dedutibilidade das doações efetuadas. Nos termos do artigo 13, parágrafo segundo da Lei no. 9.249/95 são dedutíveis, até o limite de 2% do lucro operacional, apenas as doações efetuadas às entidades civis legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos.

Importante destacar que as doações de bens do ativo não-circulante (tais como máquinas e equipamentos), como estão sujeitos à depreciação, somente serão dedutíveis se houver saldo residual a ser depreciado, de acordo com as taxas de depreciação aplicáveis a cada tipo de bem previstas na legislação tributária.

Esclarecemos que a simples comprovação de doação efetuada a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos não é suficiente para tornar a despesa dedutível, pois caso a entidade beneficiada não se enquadre e nem atenda às condições descritas anteriormente, a doação se tornará indedutível como despesa operacional da empresa doadora, havendo o risco de questionamento das autoridades fiscais e eventual cobrança do IRPJ e CSLL recolhidos a menor em razão da dedução indevida, acrescidos de juros e multa.

As Contribuições para Financiamento da Seguridade Social e Programa de Integração Social (PIS e COFINS) também não incidem sobre as doações realizadas, considerando que o fato gerador de tais contribuições é o faturamento. Considerando a transferência a título gratuito dos bens e valores, não há que se falar na incidência de tais contribuições.

No que se refere ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o seu fato gerador, nas operações realizadas dentro do território nacional, é a saída do bem do estabelecimento industrial ou equiparado a indústria, independente da finalidade a que se destine o produto ou natureza jurídica da operação.

No entanto, o Decreto no. 10.285/2020, publicado em 20 de março de 2020, reduziu, temporariamente, a zero as alíquotas do IPI para diversos produtos utilizados no combate ou prevenção à covid-19, tais como álcool etílico com teor alcoólico igual ou superior a 70% vol., gel antisséptico à base de álcool etílico 70% vol., vestimentas de proteção, luvas plásticas, cateteres, respiradores, dentre outros.

Ressaltamos que as doações de bens/produtos/equipamentos que não estejam listadas na relação constante do Decreto 10.285/2020 permanecem sujeitas à incidência do IPI.

II – Tributos estaduais

De acordo com a legislação vigente do ICMS no Estado de São Paulo (RICMS/SP – Decreto 45.490/2000), qualquer saída de produto ou mercadoria de estabelecimentos comercial ou industrial configura fato gerador do tributo, independente da finalidade a que se destine o produto ou natureza jurídica da operação, excetuadas as situações expressamente previstas.

Uma das exceções é a saída de bens integrantes do ativo não circulante tais como máquinas e equipamentos para uso dos hospitais ou objeto de comodato (empréstimo), neste último caso desde que tais bens retornem à empresa.

No que se refere às doações/operações que não se enquadrem nas situações acima descritas, que seria o caso de medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs) para uso médico, o artigo 83 do Anexo I – Isenções, do RICMS/SP 2000 isenta tais mercadorias do ICMS nas saídas para entidade governamental ou a entidade assistencial reconhecida como sendo de utilidade pública para assistência a vítimas de calamidade pública declarada por ato de autoridade competente, bem como a prestação de serviço de transporte daquela mercadoria, sendo garantido a manutenção do crédito do imposto.

Por fim, com relação ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD), este incide sobre a transmissão de bens móveis e imóveis em decorrência de herança ou doação.

O responsável tributário (sujeito passivo) pelo recolhimento do ITCMD, no caso das doações, é donatário, ou seja, pessoa física ou jurídica que recebe o bem em doação.

No caso de doações para entidades qualificadas como sendo de assistência social sem fins lucrativos, como entendemos ser o caso da maioria dos hospitais, não há incidência do imposto, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação. No caso do Estado de São Paulo, a entidade donatária deve apresentar requerimento junto à Secretaria da Fazenda, a qual apreciará o pedido e, cumpridos os requisitos exigidos, emitirá uma “Declaração de Reconhecimento de Imunidade ao ITCMD” com validade de dois anos.

Por fim, esclarecemos que doações realizadas até o valor equivalente a 2.500 UFESPs (ou R$ 69.025.00, no ano de 2020) estão isentas de ITCMD.

Diante do exposto, podemos concluir que as empresas que pretendam realizar doações para ajudar no combate e prevenção à pandemia de covid-19 devem atentar para os diferentes tratamentos tributários, especialmente no que se refere ao ICMS e IPI, aplicáveis em conformidade com o objeto da doação (tipo dos bens), registro contábil (ativo circulante ou não circulante) e dados relacionados à entidade destinatária da doação, local onde está estabelecida, forma de constituição e regime jurídico ao qual se sujeita.

*Vanessa Inhasz Cardoso, sócia da área tributária do escritório De Vivo, Castro, Cunha, Ricca e Whitaker Advogados