Transparência, segurança e UX: os pilares do sucesso dos leilões on-line

Usar a internet para encontrar boas ofertas e fazer compras já é um hábito comum à maioria dos brasileiros graças ao avanço da tecnologia. No caso dos leilões, foi uma das principais ferramentas que contribuíram na popularização dessa modalidade de negócio. Um leilão nada mais é do que uma negociação envolvendo órgãos públicos, empresas privadas e até pessoas físicas, em que o produto é comprado por quem oferecer o maior valor. Com o ambiente digital, a participação se tornou mais simples, e os descontos realmente vantajosos são atrativos para quem busca ótimas oportunidades. Entretanto, três questões formam os pilares do sucesso e explicam o crescimento dos leilões on-line de imóveis:

1 – Transparência na negociação

A transparência é característica fundamental de um leilão. Praticamente tudo é feito de forma clara, com os participantes sendo informados de todos os passos necessários. Dessa forma, a pessoa não precisa se envolver em longas negociações com o proprietário do imóvel ou com o corretor para chegar a um preço considerado justo. Tampouco ele corre o risco de perder o bem com negociações paralelas, uma vez que os lances feitos pelos interessados ficam disponíveis na plataforma para todos acompanharem o processo em tempo real.

2 – Segurança em todos os processos

Com transparência total em todas as etapas do negócio, o usuário tem mais confiança de que suas informações pessoais estão protegidas na plataforma. A página, as informações e os documentos dos clientes são criptografados por meio do protocolo SSL; além disso, as melhores empresas do setor dispõem de toda a tecnologia para proteção de dados.

A segurança, contudo, vai além da tecnologia e engloba também a própria negociação. Todos os detalhes do bem e condições de pagamento são fáceis de acessar no edital, principal documento em um leilão sempre disponibilizado na página específica daquele lote. Além disso, a pessoa pode contar com canais de atendimento para sanar todas as dúvidas.

3 – Experiência do usuário

Em um leilão on-line, todo o processo para arrematação é realizado por meio da internet, incluindo a escolha da opção de pagamento, o envio de documentos e comprovantes e a assinatura digital da ata. Assim, é extremamente importante ter uma plataforma de interface amigável e intuitiva, assim como rápido processamento de dados a fim de que a pessoa tenha todas as informações necessárias ao seu alcance para participar da melhor forma possível.

Desse modo, o cliente pode participar de uma negociação em qualquer lugar; basta estar conectado a um dispositivo com internet. Assim, a experiência do usuário também passa pela necessidade de manter relacionamento próximo com ele, oferecendo não só diversos canais de relacionamento, como telefone, chat, e-mail e WhatsApp, como conteúdos informativos com dicas e particularidades desse universo. Tudo para que ele se sinta confortável em se habilitar e dar lances.

Com esses três pilares em perfeita sintonia, a tendência dos leilões on-line é aumentar ainda mais sua popularidade no Brasil. Cada vez mais a modalidade está se transformando em uma opção viável para o público. Há crescente interesse de diversos grupos e classes sociais que buscam alternativas ao mercado tradicional por conta da facilidade ao acesso das ofertas, os valores abaixo da avaliação e a flexibilidade do pagamento. Quando todas essas características se juntam em uma negociação, todos saem ganhando.

*André Zukerman é CEO da Zukerman Leilões