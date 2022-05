Transparência Brasil cobra ‘Conselhão’ do Ministério Público depois de esbarrar em ‘dificuldades intransponíveis’ ao buscar contracheques de promotores e procuradores em 14 Estados

A ONG Transparência Brasil relatou ter encontrado ‘dificuldades intransponíveis’ para coletar dados de contracheques de 14 dos 27 Ministérios Públicos estaduais do País. Em relatório publicado nesta terça-feira, 6, a entidade aponta que a transparência de remuneração dos órgãos é ‘prejudicada por ausência de padrões e descompromisso com dados abertos’. Além disso, o documento ressalta, por exemplo, o ‘grave impedimento ao controle social’ com a falta de dados de verbas indenizatórias, que turbinam os chamados supersalários acima do teto constitucional.

Nesse contexto, a ONG cobrou do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão máximo da instituição, a criação de um portal de transparência das unidades estaduais, nos moldes do que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para a disponibilização de informações sobre a remuneração de magistrados.

“O modelo adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne dados de remunerações de todos tribunais do país em um portal, ainda que apresente falhas, tem um papel fundamental para dar transparência às remunerações da elite do Judiciário, uma vez que padroniza e consolida dados para o controle social. Já promotores e procuradores, que possuem equiparação legal de salários e privilégios de magistrados, têm um Conselho Nacional que não tem se esforçado da mesma forma, já que desde 2019 não publica dados unificados de remuneração”, diz a entidade.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO RELATÓRIO DA TRANSPARÊNCIA BRASIL PDF

A Transparência Brasil frisa que a necessidade da medida não é nova e já está prevista em resolução do CNMP. Segundo o órgão, as dificuldades encontradas nas coletas das informações e os problemas identificados nas bases de dados que puderam ser avaliadas ‘sequer deveriam existir’ caso a norma do ‘Conselhão’ e a própria Lei de Acesso à Informação (LAI) fossem respeitadas. “É atribuição do CNMP garantir que suas resoluções não sejam letra morta”, diz a entidade do documento.

O relatório diz que o ‘Conselhão’ chegou a realizar um esforço para reunir e consolidar esses dados sobre a remuneração dos MPs entre 2018 e 2019. No entanto, segundo a ONG, a ‘iniciativa tardia na transparência unificada de remunerações aparenta ter sido encerrada sem explicações após fevereiro de 2019, último mês para o qual havia contracheques

disponibilizados no portal’.

“Não obstante a incompletude, em abril de 2022 o CNMP retirou todas essas informações do portal, também sem explicações ou justificativas aos cidadãos. Hoje, ele conta somente com o Transparentômetro — uma avaliação semestral

da transparência dos MPs feita pelo próprio Conselho — e o Manual do Portal de Transparência do Ministério Público, que traz orientações sobre requisitos mínimos e padrões para a publicação das informações nos portais de cada MP”, relatou a entidade.

A ONG buscou as informações sobre as remunerações do Ministério Público para compor um Índice de Transparência dos órgãos, mas não conseguiu analisar as informações disponibilizadas por 14 MPs estaduais – Acre, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins – em razão da ‘imensa variabilidade’ nos formatos de disponibilização dos dados referentes ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021.

Nessa linha, a entidade só conseguiu aplicar o índice de transparência em 13 dos 27 MPs. Ele leva em consideração duas dimensões, uma relacionada à abertura de dados – maneira como o órgão dá publicidade aos dados – e outra ligada à completude das informações disponibilizadas. Segundo os dados coletados pela ONG, dos órgãos analisados, houve cinco casos de instituições que deixaram de prestar contas por pelo menos um mês.

COM A PALAVRA, O CNMP

COM A PALAVRA, O CNMP

COM A PALAVRA, OS MPs

COM A PALAVRA, OS MPs

COM A PALAVRA, O MPSP

O MPSP informa que, no que tange ao seu Portal da Transparência, observa integralmente o regramento do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que atribuiu conceito excelente à disponibilização dos dados por meio da ferramenta. As planilhas relativas às verbas indenizatórias do período de janeiro de 2018 a junho de 2019 foram publicadas de acordo com os padrões impostos pelo Conselho à época. Outrossim, cumpre ainda ressaltar que a o MPSP investe permanentemente no setor de tecnologia para aprimorar a forma por meio da qual coloca em prática o princípio da transparência, valor inegociável para uma instituição que recebeu da Constituição Federal a missão de promover a defesa da ordem jurídica e do regime democrático.

COM A PALAVRA, O MPGO

O Ministério Público de Goiás ocupa a segunda melhor posição no ranking mencionado, resultado do compromisso da instituição com o princípio da transparência pública.

Ressalte-se que o MPGO alcançou a pontuação máxima em praticamente todos os meses, sendo a exceção o mês de setembro de 2021, ocasionada por problemas técnicos já resolvidos.

A instituição reitera o cumprimento da da Resolução nº 89, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e dá outras providências. E reafirma seu compromisso com a transparência pública.

COM A PALAVRA, O MPPA

“O Portal da Transparência do Ministério Público do Pará atende não só a Lei de Acesso à Informação, mas também segue a regulamentação do CNMP – Resolução 86, de 21/03/2012. Vale destacar que o MPPA atende a todos os critérios estabelecidos na 4° edição do “Manual do Portal da Transparência do CNMP” e que, desde 2017, inclusive no último ano, recebe nota máxima na avaliação do anual do CNMP.”