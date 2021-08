Transformação digital acelera evolução em meios de pagamento

A pandemia da Covid-19 impulsionou o crescimento do e-commerce por conta das recomendações de isolamento social e, para além disso, mudou também os meios de pagamento. O surgimento de novas tecnologias, o aumento da competição com o surgimento de várias fintechs e a mudança de hábito de compra dos consumidores também contribuíram para essa aceleração. Segundo um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o comércio eletrônico arrecadou US$ 26,7 trilhões no mundo em 2020. No Brasil, segundo dados da Receita Federal, o faturamento real do e-commerce, descontada a inflação, avançou 37%, totalizando R$ 224,7 bilhões no ano passado.

Novas alternativas em meios de pagamento se tornaram o principal diferencial para empresas, tanto para as novas, quanto para as já existentes. Com as dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia do Coronavírus, alguns negócios enxergaram essas alternativas como única solução em comparação às plataformas convencionais de comercialização digital.

Sem contato direto com o cliente, quem empreende precisou se desenvolver ou até mesmo criar novos negócios para se adaptar aos tempos atuais que se modificaram fortemente, demandando ainda mais flexibilidade e otimização nos processos. E, assim, para vender na internet, empresas estão indo muito além de uma plataforma com interface intuitiva e recursos fáceis de usar, como ferramentas de layout, design e temas prontos, que podem ser desenvolvidas mesmo por pessoas sem experiência na área.

Enxergaram também nesse momento desafiador, a integração com meios de pagamento, como o pulo do gato no processo de mostrar a loja, produtos ou serviços na grande rede e vender de fato. Afinal, o desafio dos negócios em uma plataforma de e-commerce consiste também em comunicar corretamente para o público o papel da marca no mercado, integrar diferentes canais, aumentar as vendas e ainda fidelizar o cliente.

A cada dia, os meios de pagamento se tornam uma parte importante da experiência de compra. Em uma pesquisa realizada pela MasterCard em 2020, foi constatado que os pagamentos sem contato tiveram aumento de 40%. Portanto, facilitar oportunidades de compras por meio de pagamentos com carteiras digitais, PIX e QR Codes, por exemplo, ampliam a fidelidade do cliente estimulando a recorrência.

Seu negócio pode usar pagamento online?

Empresas constituídas legalmente, podem oferecer meios de pagamento online, que trazem como vantagem a variedade nas formas de pagamento (cartão de crédito, débito, boleto, entre outras).

Por que preciso integrar meios de pagamentos?

● Para negócios presentes em marketplaces, que requer split de pagamento, ou seja, uma ferramenta que permite a divisão automática do dinheiro arrecadado com as vendas em mais de uma conta corrente, a integração é fundamental.

● Se a sua loja precisa de checkout transparente, que permite ao cliente realizar a compra no seu próprio site escolhendo a opção de pagamento com processando e finalização da compra sem redirecionamento, assim o cliente tem uma melhor experiência e mais segurança.

● Se o seu negócio utiliza pagamentos recorrentes, como mensalidades e assinaturas mensais, por exemplo, a integração permite e garante pagamentos debitados no cartão do cliente sem comprometer o limite com o valor integral da compra, apenas com o da “parcela” do mês vigente, um diferencial relevante também para fidelizar os clientes e facilitar as vendas.

● Para o negócio, ainda é possível realizar antecipação de recebíveis, além de uma segurança criada especialmente para negócios online.

● E por fim, vale considerar empresas que contam com um ecossistema completo que contemple também o marketing do seu negócio na web com criação de landing pages e marketing de indicação e atração para alavancar as vendas.

Com essas dicas e considerando a crescente no comércio eletrônico, vale a pena estudar um pouco mais sobre o assunto para tirar o seu negócio da inércia fazendo com que as vendas saltem definitivamente. Por isso, a escolha de uma plataforma de pagamento deve atender às necessidades do seu negócio, do seu cliente e do mundo, que está cada vez mais digital.

*Claudio Dias, CEO da Pagolivre