Trabalho remoto e a descentralização de oportunidades de trabalho

A cultura do trabalho remoto, que antes era pontual e restrita, hoje passa a ser a principal forma de trabalho de grande parte das empresas brasileiras. Com esse novo cenário, as empresas trabalham para adaptar as atividades de acordo com cada área e suas demandas. Videoconferências, ligações e mensagens instantâneas são algumas das ferramentas mais usadas para agilizar a comunicação entre os colegas de equipe.

Como parte do contexto atual em que vivemos, o êxodo urbano têm ocorrido de forma frequente, sendo esse um fenômeno global. De acordo com pesquisas da CNN e Forbes, boa parte das pessoas estão transitando para lugares fora dos grandes centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida. Não se sabe ao certo se as mudanças serão ou não permanentes, mas o fato de poder trabalhar com essa flexibilização traz muitas oportunidades, tanto para o empregador quanto para o empregado.

Vemos o trabalho remoto como algo muito positivo no dia a dia das empresas e colaboradores. É papel dos empregadores atentar-se para que essa experiência seja a mais agradável e otimizada possível, inovando e descomplicando processos e integrando o time para que ele consiga desenvolver sua função de forma engajada, comprometida e leve. O ideal deve ser trabalhar com uma equipe interdisciplinar e com o mesmo mindset, independente de barreiras geográficas, conseguindo, assim, estar em constante evolução.

Hoje, já há muitas empresas que estão trabalhando de forma totalmente remota, desde startups até empresas de porte maior. Essa mudança, inclusive, abriu novas possibilidades – antes inviáveis -, como a contratação de pessoas de vários lugares do Brasil, ou até mesmo do mundo. Isso reflete uma descentralização do núcleo corporativo dos grandes centros urbanos, democratizando o acesso ao trabalho e oferecendo mais oportunidades para talentos de outros lugares.

Apesar da gravidade e desafios das circunstâncias atuais, o trabalho à distância permite uma melhoria estrutural para todos os lados. As pessoas podem melhorar a qualidade de vida atrelada ao trabalho, as empresas podem aumentar o acesso a um número maior de talentos, oferecendo oportunidades para além de um nicho específico, além de reduzir gastos pontuais.

As vantagens do trabalho remoto se mostram imensuráveis quando tratamos de flexibilidade, adaptação e aprendizados com pessoas diferentes entre si, capazes de trazer grandes contribuições para o time como um todo. Esse é o “futuro nada distante” do trabalho.

*Fabian Valverde é CEO da Paketá Crédito