Trabalhabilidade (workability): um direito ‘VUCA’

Este artigo tenta importar o termo trabalhabilidade à área jurídica, notoriamente ao Direito do Trabalho e, por isso, o estudo é inédito. Trata-se de fragmento de pesquisa maior, ainda em execução, da qual se vê a imperiosa necessidade de antecipação de alguns elementos, por entender que contribuem, em muito, para as inexoráveis redefinições de futuro que se imporão a uma série de profissionais.

Busca-se a ampliação da ideia de “empregabilidade”, percebida e cunhada no campo das relações subordinadas de trabalho, estas pensadas, organizadas e normatizadas a partir do modelo urbano-industrial do século XIX na maioria dos países, inclusive no Brasil. Entende-se que o trabalho nos séculos XX e XXI passou a exigir novas habilidades dos trabalhadores e, quiçá, novas prestações estatais e responsabilidades empresariais.

A comparação entre empregabilidade e trabalhabilidade parte da diferenciação básica entre relações de emprego e de trabalho. Não indene a críticas, pode-se afirmar que o Direito do Trabalho, como conhecido atualmente, surgiu e se estruturou para regrar o trabalho prestado a outrem, com dependência jurídica e remuneração, ao qual denomina-se genericamente de “emprego”[1]. A empregabilidade, então, se concretiza com a viabilização de ferramentas que desenvolverão habilidades que permitirão a inserção, continuidade e/ou progressão do indivíduo em uma empresa, como se vê na fala de Bulhões et. al.[2]: “[…] formação acadêmica, experiência anterior em alguns cargos, boa capacidade de adaptação às mudanças dos cenários, facilidade nas relações interpessoais e trabalho em equipe, boa comunicação e expressão, entre outras. Com um mercado de trabalho global e altamente competitivo, o desenvolvimento da empregabilidade, por meio destas competências, passou a ser uma exigência básica para aqueles que querem crescer junto com as organizações nas quais trabalham.”

A trabalhabilidade (ou seu equivalente em inglês, workability) pressupõe objeto e metas mais amplos que os da empregabilidade: tendo-a, mesmo sem ter ou desejar um emprego, o indivíduo pode dispor de habilidades suficientes para produzir sua renda, gerir sua vida e se desenvolver. O termo é histórica e comumente empregado na engenharia[3] e pressupõe o controle da influência de fatores internos e externos sobre uma matéria-prima (básica, mas de boa qualidade), pressupondo-se alguma maleabilidade desta quanto àqueles, sempre visando sua otimização. No campo da gestão de pessoas[4], a trabalhabilidade também supõe uma matéria-prima moldável (o indivíduo) e sua interação com uma série de elementos que servirão à otimização daquela, consistindo a trabalhabilidade, então[5], “[…] na aquisição e desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e profissionais, por parte do indivíduo, permitindo-o possuir uma maior preparação. Neste sentido, ele se torna detentor de um conhecimento único, um gestor de suas próprias habilidades, passando a agir como um agente de mudança, ou seja, como um empreendedor […]”. Enquanto a empregabilidade pressupõe a destreza para ingressar, se manter e evoluir no corpo de funcionários de uma empresa, a trabalhabilidade impõe o uso de “habilidades e competências para gerar renda própria, sem necessariamente estar empregado, ou seja, sem possuir um vínculo empregatício”.[6]

As habilidades comumente vinculadas à trabalhabilidade não estão limitadas ao campo profissional ou ao ensino formal, que normalmente corresponde às hard skills[7]. Ao revés, cada vez mais se propõe a abertura e ampliação do conjunto subjetivo de skills, especialmente avançando sobre o campo pessoal e investindo-se nas chamadas soft skills[8] (ou competências transversais e morais). Diz-se que as competências técnicas são importantes para a consecução do trabalho/emprego e que as competências transversais são imprescindíveis para mantê-lo[9]. As soft skills pertencem ao campo ético-emocional e, na prática, seriam exemplificadas “como capacidade de se comunicar, cooperar, trabalhar em equipe, resolver problemas e conflitos, se motivar, se adaptar, ser criativo, ter iniciativa, saber se comportar”.[10]

Na realidade laboral brasileira, identifica-se uma imensa lacuna já na viabilização e aquisição do fundamental, ou seja, das hard skills. Educação básica precária[11], pouco acesso a cursos de formação específica e políticas públicas acanhadas[12] levam ao paradoxo de vagas de trabalho sobrando em um país com milhões de desempregados[13]. A análise mais detida permite ver que a maioria das vagas disponíveis seriam enquadráveis no “novo trabalho”, que exige do trabalhador, como mínimo, o bom manejo de recursos informáticos e comunicacionais[14]. O “novo” trabalho exige a conjugação, no mesmo sujeito, de hard skills e soft skills. Na doutrina especializada[15], podem-se pinçar como exemplos de soft skills:

Emancipação, responsabilidade e automotivação;

Adaptabilidade (abertura às mudanças) e resiliência (resistência às adversidades);

Autoconhecimento (consciência das próprias qualidades e limitações);

Disponibilidade para aprender (aceitação do aprendizado como processo vital e constante);

Pensamento sistêmico, criatividade, versatilidade e disposição ao multitasking;

Aptidões de comunicação e domínio de seus novos canais;

Vivência tecnológica;

Capacidade para gerenciamento de riscos e solução de conflitos.

No Brasil, a compreensão da empregabilidade como essencial à realização de um direito fundamental social (o direito ao trabalho), conduziu ao implemento de políticas públicas[16] que, entretanto, mais se preocuparam em prover renda subsistencial[17] do que em promover a formação (continuada) para o trabalho[18]. Muito desta atuação estatal (própria do estado brasileiro e de outros países de índole intervencionista e protetiva no campo das relações de trabalho) pode ser questionada diante do conceito de trabalhabilidade retro descrito, que pressupõe um trabalhador protagonista de sua vida, responsável por seu sustento e juridicamente emancipado.

Em que pese alguns entendam a empregabilidade como um dever subjetivo[19], outros a veem como um novo direito da classe trabalhadora[20] que se aloca no espaço entre três direitos fundamentais: trabalho, desenvolvimento e educação. Seguindo-se neste racional e atendendo à proposta deste estudo, a trabalhabilidade seria a atualização, expansão e potencialização da empregabilidade que, mais complexa e multidimensional, seria a sua versão “4.0”. Pode-se dizê-la o conjunto de ferramentas (técnicas ou morais), sem as quais o direito fundamental ao (novo) trabalho não se realizará na pós-modernidade. Sua ausência é fato impeditivo ao alcance e exercício de um direito-eixo[21] e, por isto, sua prestação passa a ser oponível ao Estado e, até, à sociedade (onde se destacam as empresas[22] e seus stakeholders[23]).

A trabalhabilidade é própria da sociedade Pós-Moderna (na qual se observam traços pós-industrialistas), que se caracteriza por seus fenômenos complexos, paradoxais e cheios de contradição.[24] Em tempos de pós-modernidade, nada pode ser considerado certo, sólido ou imutável, as relações humanas se liquefazem, como todo seu entorno, gerando reiteradas reações reativas, em busca da concretude perdida[25] e uma genérica sensação de desorientação[26]. Diz-se que o mundo pós-moderno possui quatro características impactantes, que são traduzidas pelo acrônimo “VUCA” (em inglês) ou “VICA” (em português): Volatility (volatilidade), Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade)[27].

A normatização do trabalho foi desenhada, na maioria dos países, durante momento denominado de “industrialismo”[28] e em cenários “modernos”, ou seja, estáveis, controláveis, pré-determináveis e, de certa forma, confortavelmente binários. Em silogismo simples, dado que a sociedade industrial (moderna) decidiu proteger o emprego, o que não fosse emprego ou seria forçosamente enquadrado como tal, ou não seria alvo de preocupações.

Pode-se afirmar que o “novo trabalho” é um trabalho “VUCA” e que, para ele, no Brasil, nem as normas trabalhistas, nem as receitas de empregabilidade até então existentes, bastam[29].

*Denise Fincato, professora titular do PPGD da PUCRS. Advogada e consultora

