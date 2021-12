Tomar o que é nosso

2021 foi um ano que começou distraído, impaciente e indeciso, no qual entramos por aquela porta ali, impávidos que nem Mohamed Ali, e vimos que não tinha caminho fácil, não.

Mas este foi o ano em que a ciência dinamitou um paiol de bobagens, que a vacina foi na maresia buscar um cheiro de azul, em que a estatística começou a queimar mansinho, cedinho, cedinho livrando a nossa esperança da corda bamba — com sombrinha e tudo.

2021 foi o ano em que nossas crianças estiveram longe da escola há mais de uma semana, precisando se comportar como adultos para que, quem tinha mais idade — mas não felicidade no seu coração —, pudesse continuar se comportando como criança. Só que, pra criança, qualquer lugar comum é outro lugar qualquer, quem quiser brincar com a gente pode vir, nunca é demais, e então, quando olhamos da janela lateral, o sol é que começou a brincar, de novo, com a brisa.

Em boa parte de 2021, ainda nos diziam todo momento: fique em casa, não tome vento — mas agora a gente já sabe (lembrando que, quem tem pressa, vai devagar) que já não precisa ficar na sua, quando tem luz na lua, e gatos livres pela rua.

Sobre 2021, vou te contar o que os olhos nem sempre puderam ver: embora março ainda não tivesse tantas águas, o barquinho já começava a voltar para a tardinha. Ipanema recomeçou a ser da garota.

2021 nos deu mais uma chance de andar com fé, e muito por causa disso é que ele termina com o dia raiando, meu bem. É tempo de lembrar que eu existo. De deixar a menininha sair sozinha. De explodir coração. De azulejar o dia. De fazer de conta que ainda é cedo. De tomar de volta o que é nosso.

Porque 2022, vai ser o ano em que nosso coração voltará a fazer mil viagens, e é isso o que eu mais desejo: que nesse ano a gente seja leve e se divirta como eu me diverti escutando músicas e escrevendo este texto; já que, se depender de nós, o show de todo artista, finalmente, vai continuar.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe