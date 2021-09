Tomada do Afeganistão pelo Talibã: terrorismo em países vizinhos e fortalecimento do grupo extremista preocupam Ocidente

Após assumir o controle efetivo do Afeganistão na iminência do vigésimo aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, o Talibã está sob significativa pressão internacional. Países como Estados Unidos, China e Rússia têm pressionado o grupo a não oferecer abrigo para grupos terroristas transnacionais. No entanto, grupos extremistas da região provavelmente tentarão restabelecer sua presença no Afeganistão, aproveitando-se do sucesso conquistado pelo grupo fundamentalista, o que deve levar a um aumento das ameaças de terrorismo na região (e potencialmente no mundo) nos próximos anos.

A rápida conquista do território afegão pelo Talibã é uma dramática vitória de propaganda para grupos extremistas islâmicos globalmente. A retomada de poder deve aumentar sua intenção desses grupos de seguir realizando ataques contra governos locais e alvos militares, em vez de participar de negociações políticas ou acordos para cessar-fogo. Além disso, o retorno do grupo deve fortalecer os argumentos propagados para comunidades locais de que os governos ocidentais são vulneráveis e parceiros não confiáveis.

Alguns grupos armados regionais e internacionais têm buscando se alinhar ao potencial futuro governo do Talibã. Embora grupos militantes rivais no Afeganistão – como o Estado Islâmico-Khorasan (IS-K, na sigle em inglês) – possam reivindicar poder e tentar controlar parte do território, incluindo a atividade econômica, é improvável que representem ameaças sérias ao Talibã. Por enquanto, o grupo é relativamente coeso e conta com apoio local, tendo influência entre líderes de tribos e alinhamento com grupos armados, incluindo a Rede Haqqani e a Al Qaeda.

Proliferação de armas

Os EUA confirmaram que o Talibã capturou grandes quantidades de armas de pequeno porte e munição das forças de segurança afegãs, bem como veículos blindados, aeronaves militares e sistemas de armas pesadas, que devem aumentar o poderio militar do grupo, principalmente se operadores aptos a manusear tais equipamentos forem recrutados ou coagidos. Parte do arsenal inevitavelmente será adquirida por outros grupos ou traficados para países vizinhos. Isso será ainda mais provável se o conflito doméstico no Afeganistão persistir.

Por outro lado, o Talibã não tem uma força aérea e não há indícios de que tenha capturado armas antiaéreas sofisticadas. Como resultado, o grupo atualmente não representa uma ameaça significativa a aeronaves civis ou militares de alta altitude. No entanto, é possível que o grupo tente obter armas antiaéreas ou outros sistemas sofisticados para consolidar o controle e deter futuras ameaças militares.

Libertação de prisioneiros

Outra preocupação é o fato de que o Talibã libertou milhares de prisioneiros – incluindo extremistas islâmicos – à medida que avançava pelo país. Relatos na imprensa indicam que o grupo libertou detentos da prisão de Sarpoza, em Kandahar, no dia 11 de agosto, e da prisão Pul-e-Charkhi, em Cabul (que abrigava suspeitos de terrorismo de alta periculosidade), no dia 15 de agosto.

Os presos libertados, provavelmente, vão integrar o movimento extremista, além de contribuir com experiência e habilidades técnicas para aumentar ainda mais sua supremacia. A libertação de presos, especialmente de militantes experientes, já resultaram em persistentes ameaças de terrorismo em outros países. É o caso de Iêmen, Nigéria e Iraque nos últimos 20 anos.

É provável que os grupos armados da região busquem restabelecer operações no Afeganistão, incluindo atividades de recrutamento e treinamento. Muitos deles têm raízes em conflitos étnicos, sectários ou políticos em regiões vizinhas, como a Ásia Central, e países próximos, incluindo Paquistão, Irã, Índia, China, além da Rússia.

Ameaça terrorista

De fato, como aconteceu com a escalada do conflito na Caxemira durante a década de 1980, uma conclusão do conflito no Afeganistão poderia chamar a atenção para outras frentes jihadistas regionais ou internacionais. A mudança de regime no Afeganistão não deve levar a novas ameaças globais de terrorismo por parte da Al Qaeda e do Estado Islâmico de maneira imediata, mas deve contribuir para a evolução da ameaça terrorista ao longo dos próximos anos. Os impactos imediatos na segurança internacional serão sentidos de maneira mais significativa nos países vizinhos.

Militares americanos afirmam ter tecnologia suficiente (desde interceptação de comunicações e vigilância por satélite a bases de drones na região) para detectar e impedir ameaças terroristas transnacionais. Apesar da sofisticaçaõ tecnológica superior à que as tropas norte-americanas tinham em 2001, representantes dos Estados Unidos reconhecem que a retirada de militares e diplomatas vai limitar de maneira significativa a capacidade de coleta de informações e vai levar tempo e esforço para que os norte-americanos e aliados reconstruam as rede de inteligência que possuíam no Afeganistão.

*Geert Aalbers é sócio sênior da Control Risks