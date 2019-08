Toffoli se reúne nesta semana com Mário Bonsaglia, 1º colocado de lista tríplice da PGR

Brasília, 06/08/2019 – Na reta final da escolha do nome de quem vai chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos próximos dois anos, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, deve se reunir nesta semana com o subprocurador-geral Mário Bonsaglia, segundo o Estadão/Broadcast apurou. Bonsaglia foi o primeiro colocado da lista tríplice entregue pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) ao presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe fazer a indicação do nome.

Conforme informou na última segunda-feira (5) o Estado, parte dos ministros do Supremo faz campanha nos bastidores para influenciar o presidente Jair Bolsonaro a dar um segundo mandato à procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ao mesmo tempo, o presidente tem intensificado o contato com o subprocurador-geral Augusto Aras, que despontou como um dos cotados para o cargo.

Raquel encerra seu mandato no dia 17 de setembro e é descrita por apoiadores no Supremo e no Congresso como o melhor nome para dar estabilidade institucional, enquanto Aras ganhou pontos com Bolsonaro ao demonstrar alinhamento com a pauta de reformas do governo.

Em entrevista ao Estado publicado nesta terça-feira, Bolsonaro disse que que não pretende indicar um “xiita” da questão ambiental nem das minorias para o cargo. Quando assumiu o cargo, em 2017, Raquel colocou a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos como suas prioridades.

Um terceiro nome ganhou força na disputa: o do subprocurador-geral Paulo Gustavo Gonet Branco. Católico e conservador, ele é amigo do ministro Gilmar Mendes. Os dois foram sócios no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Segundo auxiliares de Bolsonaro, da lista tríplice formada em votação da categoria de procuradores, o único que ainda pode ter chances é Mário Bonsaglia – os outros nomes são Luiza Frischeisen e Blal Dalloul.

Um outro nome que passou a ser ventilado nos bastidores é o do subprocurador José Bonifácio Borges de Andrade, ex-número 2 de Rodrigo Janot.

Tradição. A tradição da lista tríplice da ANPR começou em 2001, quando foi ignorada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – FHC optou por reconduzir Geraldo Brindeiro para o cargo.

De lá pra cá, a lista começou a ser acatada em 2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o primeiro colocado para chefiar o Ministério Público Federal. A tradição foi mantida por Dilma Rousseff (PT).

Ao escolher Raquel Dodge para chefiar o MPF há dois anos, o então presidente Michel Temer (MDB) optou pelo segundo nome mais bem colocado da lista – o primeiro havia sido o do subprocurador Nicolao Dino, aliado de Rodrigo Janot, que havia denunciado o emedebista por corrupção passiva no caso JBS.

Bolsonaro já disse que “tudo é possível” na escolha do futuro procurador-geral da República.