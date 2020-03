Toffoli e Santa Cruz fazem live sobre o papel da Justiça em meio à calamidade pública do coronavírus

O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz farão uma live nesta segunda, 30, às 11h, para discutir o sobre o papel do sistema de Justiça em tempos de calamidade pública, como o que vive-se atualmente por causa do novo coronavírus.

A transmissão ao vivo será realizada no perfil de Santa Cruz no Instagram – @felipe.santa.cruz.

Presidente do STF e do CNJ, Toffoli baixou portaria suspendendo os prazos do Judiciário brasileiro diante da crise do novo coronavírus, com exceção da Justiça Eleitoral e do Supremo. Na Corte máxima brasileira as sessões presenciais serão realizadas de 15 em 15 dias, a contar do último dia 18, e os processos serão transferidos para o plenário virtual, incluindo as sustentações orais.

Santa Cruz tem debatido a crise do coronavírus com frequência em suas redes sociais, além de articular as atividades da OAB. Entre as mais recentes ações da entidade está a denúncia apresentada ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra a campanha do governo federal ‘O Brasil não pode parar’.