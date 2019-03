Toffoli diz que vai acionar Corregedoria do MPF contra procurador da Lava Jato Ministro presidente do Supremo anunciou medida após advogado em plenário, nesta quarta, 13, fazer a leitura de um artigo do procurador Diogo Castor, do Ministério Público Federal no Paraná, no qual diz que a Segunda Turma da Corte vem ensaiando 'novo golpe à Lava Jato''