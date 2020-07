Toffoli deixa hospital após acidente doméstico leve

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, recebeu alta após passar menos de 24 horas internado em observação em razão de um acidente doméstico. Ele foi liberado no final da noite de domingo, 19.

Toffoli bateu com a cabeça e sofreu um pequeno corte na face, que precisou ser suturado, mas passa bem, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade. Fez exame de raio-x e passa bem”, diz o boletim médico.

No momento, com o recesso do Judiciário, o ministro responde sozinho pelo plantão do STF.