Toffoli cassa decisão que tirou do ar blog de jornalista em Campo Grande

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, julgou parcialmente procedente a Reclamação (RCL) 26841 para cassar decisão da 2.ª Vara Cível de Campo Grande que determinou a retirada do ar do ‘Blog do Nélio’, de responsabilidade do jornalista Nélio Raul Brandão. A decisão questionada já estava suspensa por liminar deferida pelo ministro em maio do ano passado.

As informações sobre a decisão de Toffoli foram divulgadas no site do Supremo – Rcl 26841

A suspensão total do blog, sob pena de prisão do jornalista, foi determinada em ação movida pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) ’em defesa de seus associados, contra reportagens ali publicadas’.

Nélio Brandão argumentou no processo que a matéria que motivou a decisão ‘descreve fatos públicos e notórios de interesse da população sul-mato-grossense’ a respeito de gastos e uso do orçamento, com fundamento em dados publicados no Diário Oficial do próprio Ministério Público estadual.

Para o jornalista, a decisão do juiz de Campo Grande afronta decisão do STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, que afastou qualquer censura à atividade da imprensa.

“A determinação judicial cautelar de retirada do domínio eletrônico do ambiente virtual, sob pena de prisão do jornalista, resultou em inaceitável prática judicial inibitória e censória da liberdade constitucional de expressão, configurando afronta ao julgado desta Corte na ADPF 130”, assinalou o ministro.

Segundo Toffoli, toda a lógica constitucional da liberdade de expressão e da liberdade de comunicação social aplica-se aos chamados blogs jornalísticos ou ao jornalismo digital, ‘o que resulta na mais absoluta vedação da atuação estatal no sentido de cercear, ou no caso, de impedir a atividade desempenhada pelo autor da reclamação’.

O ministro destacou que a decisão favorável ao jornalista ‘não exime de responsabilidade o emissor de opinião, pensamento, reportagem ou outro material veiculado, no caso de comprovação de abuso do direito de informar e de dano’. Essas questões não são objeto da RCL 26841, explicou o relator.