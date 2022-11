Sim. Contudo, é importante compreender que a Constituição estabelece como esse poder deverá ser exercido: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. As hipóteses de exercício direto do poder pelo povo previstas no texto constitucional são: através de consulta popular por plebiscito ou referendo e a iniciativa popular, que é a possibilidade de um cidadão propor um projeto de lei, atendidas as exigências previstas constitucionalmente.

E por que existe esse regramento estabelecendo limitações ao exercício do poder pelo povo? Por que as pessoas não podem pedir o que quiserem? O que julgarem melhor para si, ainda que a Constituição não permita, como, por exemplo, requerer uma intervenção militar?

Existem razões lógicas e históricas para isso. A história é cíclica. As experiências de um determinado povo tendem a se repetir quando as mesmas condições sociais se apresentarem. Portanto, para compreender o presente e conseguir prever o futuro com relativa segurança, basta olhar com atenção para o passado.

Aristóteles, no século IV a.C, ao estudar as formas clássicas de governo, ensina que a República é o governo do povo, e para que essa forma de governo funcione da melhor maneira, ela precisa ser regrada por leis. A República transforma-se em uma democracia, que, segundo o autor, é o governo dos mais pobres, pois o povo não é formado em sua maioria por pessoas ricas. Não há problema algum em as decisões do Estado serem tomadas pelos mais pobres. Os problemas em uma democracia não se apresentam em razão de quem decide, mas sim como decidem. O filósofo alerta que a soberania da democracia é firmada na lei.

Adverte Aristóteles, em sua obra A política, sobre o que ocorre quando essa regra não é observada: “Mas uma vez perdida a soberania da lei, surge uma multidão de demagogos. Então o povo se transforma numa espécie de monarca com mil cabeças; (…) Um povo tal, verdadeiro monarca, quer reinar como monarca; livra-se do jugo da lei e torna-se déspota”.

Explica ainda o autor que, em ambientes assim, os demagogos ou aduladores do povo prosperam, incitando as pessoas a crer que elas detêm o poder de forma absoluta, que cabe a elas decidir o que lhes interessa, e não às leis. E o povo passando a agir desta forma, valendo-se de um excesso de liberdade e desrespeitando as leis, cria um ambiente anárquico, degenerando a democracia em uma anarquia. A anarquia é esse estado de insegurança e balbúrdia generalizada, em que cada um faz o que acha que é melhor para si, sem respeito ao direito alheio.

Em meio à ingovernabilidade gerada por esse caos social, os demagogos ascendem ao poder com a promessa de salvar o povo de si mesmo. Contudo, na verdade, os aduladores acabam instaurando uma tirania, um governo autocrático, centralizando na figura do governante a vontade estatal. As pessoas que pensavam estar se livrando da “escravidão” da lei e das instituições, terminam por serem escravos do arbítrio de uma pessoa ou um grupo de pessoas, que só pensam em seus próprios interesses.

Portanto, a Constituição estabelece os limites para que o povo não possa fazer escolhas que venham a lhe prejudicar.

No exemplo citado inicialmente, o texto constitucional não permite a intervenção militar. As Forças Armadas estão submetidas a uma autoridade civil, nos termos do artigo 142, da CF:

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”

O Presidente da República é o Chefe Supremo das Forças Armadas. Os membros do Exército, a Marinha e a Aeronáutica não podem, por si sós, tomar nenhuma medida em face dos Poderes instituídos. Não cabe às Forças Armadas o papel de Poder Moderador. Isso não está escrito em lugar nenhum no texto Constitucional. E por uma razão também histórica.

Os nossos constituintes originários, aqueles que escreveram o texto da nossa Constituição Federal, optaram de forma consciente por afastar as Forças Armadas definitivamente do espaço político brasileiro, considerando o longo histórico de golpes militares que interromperam, por diversas vezes, o curso regular de desenvolvimento e amadurecimento político-social do nosso país.

As experiências com esses regimes ditatoriais não foram positivas para o Brasil. Mas, por falta de uma Justiça de Transição que colocasse luz, em especial aos malfeitos durante a última ditadura militar, muitas pessoas romantizam esse período, idealizando uma realidade de ordem, regularidade, progresso e lisura moral que nunca existiu verdadeiramente.

Assim, o poder emana do povo, mas ele não pode exercê-lo com a finalidade de lançar a nação novamente em um Estado de Exceção, justamente retirando de si o poder de definir os rumos do nosso país. Só há liberdade respeitando-se as leis e as instituições. Perder ou vencer uma eleição faz parte do jogo democrático. Atentar contra a democracia por causa de um inconformismo com o resultado das eleições não é uma forma legítima de exercício do poder popular, é inconstitucional, devendo ser combatida de maneira firme pelo Estado a bem toda a sociedade.

*Adriana Cecilio, professora de Direito Constitucional. Advogada. Especialista em Direito Constitucional. Mestra em Direito. Autora da obra A Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos