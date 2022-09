O uso do dinheiro público e a corrupção estão entre os assuntos mais debatidos quando se fala de política no Brasil. O orçamento secreto é um absurdo que legalizou a distribuição aleatória, sem critérios e de forma escondida, das emendas – que são a forma dos parlamentares fazerem alterações na lei em discussão, no caso, na Lei Orçamentária Anual.

O processo de discussão do orçamento no Congresso Nacional deveria ser o momento da participação popular nas definições sobre para onde vai o dinheiro do povo brasileiro. Deveriam ser representados os interesses das regiões do país e dos diversos setores pelos parlamentares. No entanto, da forma secreta como passou a ser feito, com um único parlamentar, o relator, decidindo para que deputados/parceiros manda o dinheiro, os interesses da nação passam a ser os interesses de alguns poucos. Na maioria das vezes preocupados com a manutenção de poder, com fortalecimento dos seus redutos eleitorais, pensando nas trocas para vencer eleições.

Vale lembrar que a existência desse instrumento que é orçamento secreto também é baseada na troca de apoio político para o presidente da república. O orçamento secreto é como uma legalização do antigo mensalão. Essa relação promíscua de alguns políticos com o dinheiro público, colocando acima de tudo seus interesses pessoais, é uma realidade terrível que precisa ser mudada com a renovação de pessoas na política. O resultado só vai ser diferente se os ingredientes forem diferentes. Há excelentes opções candidatas a lutar por boas práticas e novas formas de lidar com o dinheiro e as finanças públicas, com honestidade, preparo e transparência.

Isso é necessário porque hoje em dia todo orçamento é secreto no Brasil. Pela dificuldade de compreender, pelos códigos contábeis e falta de clareza, falta de publicidade, de especificação e detalhamento, e ausência de transparência na apresentação e discussão desses números e valores. O orçamento público precisa ser facilitado por parlamentares que queiram fazer política do jeito certo, e ser colocado à disposição de gestores competentes para que trabalhem no que mais importa: resolver problemas da sociedade, implementar soluções inteligentes e melhorar a vida dos que são os verdadeiros donos do dinheiro, o povo brasileiro.

*Loreny Caetano e Laiz Soares são gestoras de políticas públicas.