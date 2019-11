‘Tô meio quebrado, vendi minha égua, só R$ 30 mil’

O vereador Nilson Filho, de Nobres, em Mato Grosso, município com 15 mil habitantes e distante 123 km ao norte de Cuiabá, gravou um vídeo no qual ‘brinca’ com maços de dinheiro. A imagem foi muito compartilhada nas redes.

“Tô meio quebrado, vendi minha égua”, diz o vereador em tom de deboche enquanto maneja as notas enroladas de R$ 100 e R$ 50.

Em seguida, joga o dinheiro no chão e ironiza. “Só 30 mil reais. Não aguento o dinheiro, 30 mil reais.”

COM A PALAVRA, NILSON FILHO

