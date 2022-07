Tribunal mantém condenação à prisão para ex-prefeito e ex-secretário Jurídico de Ferraz por fraudes em licitações na compra de extintores de incêndio

Os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiram manter a condenação do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcellos Acir Filló, do ex- secretario de assuntos jurídicos do município Karim Yousif e de mais quatro pessoas por fraudes em licitações para compra de extintores de incêndio.

Os magistrados mantiveram as penas fixadas em primeiro grau – nove anos e 6 seis meses de detenção a Acir Filó e cinco anos e dez meses de detenção a Yousif -, mas excluíram a reparação de danos causados ao município, no valor de R$ 165 mil imposta aos réus pelo juiz João Walter Cotrim Machado, do juízo de Ferraz, no âmbito da ação penal. O acórdão foi assinado nesta quarta-feira, 13.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO PDF

A denúncia do Ministério Público de São Paulo narrou que Acir Filló e Yousif, junto de Eriton Rodrigues, Paulo Hermógenes, Márcia Soares de Souza e André Gimenes, entre outubro de 2013 a agosto de 2014, ‘teriam fraudado o caráter competitivo de procedimentos licitatórios, em prejuízo do Município de Ferraz de Vasconcelos, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação’.

Os procedimentos em questão foram instaurados para a aquisição de extintores de incêndio, ‘mediante a elevação arbitrária dos preços, tornando mais onerosas a proposta e a execução do contrato em prejuízo da Fazenda Municipal’, segundo a Promotoria. Além disso, posteriormente, ‘Acir Filló teria ordenado despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes’.

Ao analisar o caso, a relatora Ivana David, ponderou que a prática de crime de responsabilidade por Acir Filló é ‘inequívoca, pois na condição de Prefeito, ordenou ele despesas em desacordo com o regramento legal causando prejuízo aos cofres públicos, realizando-se o adimplemento antes mesmo da liquidação’.

“Por tantas e tais razões, a sentença condenatória fica mantida nos seus exatos termos, inviáveis os pleitos de absolvição por qualquer dos fundamentos deduzidos e não se admitindo reconhecer excludentes ou participação de menor importância de qualquer dos acusados diante das condutas elucidadas, pois foram todas determinantes para a caracterização dos ilícitos”, ponderou.

No entanto, a magistrada defendeu a exclusão da imposição da obrigação de reparação de danos, em razão da ‘falta de pedido expresso na denúncia’. Segundo a relatora, o pedido só se deu em fase de alegações finais – uma das etapas finais do processo antes de o juiz proferir a sentença. Além disso, Ivana considerou ‘ inexistentes elementos indicativos suficientes da condição econômica de cada um dos acusados’.

COM A PALAVRA, AS DEFESAS

