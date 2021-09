Títulos verdes: novas oportunidades e tratamento jurídico

O crescimento da percepção e conscientização em torno da importância da adoção pelas companhias de práticas ESG (Environmental, Social and Governance) tem criado um maior espaço para que emissores possam captar recursos a partir da assunção de compromissos sustentáveis, os chamados títulos verdes (também conhecidos internacionalmente como Green Bonds).

Os títulos verdes são utilizados para financiar projetos sustentáveis que apresentem impactos ao meio ambiente, como, por exemplo, o financiamento de infraestrutura de energia limpa e renovável, eficiência energética, transporte verde, reutilização de água, projetos capazes de reduzir emissões de gases do efeito estufa, além de promoverem melhores práticas para o agronegócio e a universalização do saneamento básico, entre outros.

Diante de um cenário mostrando que empresas que adotam melhores práticas ESG apresentam melhores resultados, como lucratividade e até uma melhora em seu valor de mercado a longo prazo, a emissão de títulos verdes se justifica em razão da oferta de crédito e da existência de taxas favoráveis.

Referidos títulos não trazem benefícios apenas para os emissores, que conseguem acessar recursos de novas fontes (tais como fundos sustentáveis ou investidores com propósito) e assumir compromissos com prazos mais longos e objetivos bem definidos; para o investidor, representam a possibilidade de diversificação de sua carteira e obtenção de bons retornos, bem como a contribuição nos esforços para redução de riscos sistêmicos. Acima de tudo, emissores e investidores são beneficiados pelos ganhos reputacionais gerados pela aplicação de recursos em práticas ESG.

Para a sociedade, como um todo, os títulos verdes trazem vantagens. Além de promoverem a sustentabilidade, eles representam estímulo para certas atividades econômicas, na medida em que financiam/refinanciam projetos e promovem a aquisição de ativos, gerando arrecadação de impostos e empregos, e podem atuar para aumentar a oferta de bens ou serviços para a população (e.g., geração de energia e saneamento básico).

Quais os critérios utilizados para eleger projetos que sejam de fato sustentáveis e não apenas de aparência? Buscando sanar essa lacuna, a ISO-14030 apresentou critérios práticos para classificação de projetos necessariamente sustentáveis, que são divididos em três categorias diferentes: (i) projetos verdes por natureza, que são aqueles notoriamente verdes e que causem impacto direto ao meio ambiente; (ii) projetos verdes com qualificações, que são aqueles que demonstram redução de gases do efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e ozônio (O3), quantificadas por meio de amostras retiradas do ar que são estudadas em laboratório; e por fim, (iii) projetos que são testados no caso a caso, que de fato apresentam uma melhora ao meio ambiente, como a geração de energia nuclear, que nem sempre são benéficas ao ambiente.

Os títulos verdes são revestidos sob a forma de instrumentos de dívida; assim, o processo para emissão desses títulos é semelhante àqueles já vistos no mercado financeiro e de capitais para outros instrumentos no país e/ou no exterior. A sua estruturação e negociação passam pela fase de pré-emissão e elaboração do projeto, emissão e oferta ao mercado e monitoramento de pós-emissão. Eventual certificação por agentes de avaliação externos geralmente é exigida entre o período de elaboração do projeto e emissão do título para garantir que estes se enquadrem às regras acima definidas pela ISO-14030. Referidos títulos estão sujeitos ao escrutínio dos órgãos reguladores (que podem ser nacionais e/ou estrangeiros) e também certas regras de transparência.

O descumprimento das obrigações relacionadas a metas de sustentabilidade previstas nos instrumentos pode levar a diversas consequências jurídicas, a depender dos termos e condições a serem negociados entre os emissores e os investidores, o que pode envolver um incremento no custo da dívida, um evento de inadimplemento ou uma sanção regulamentar. Potenciais perdas de benefícios fiscais associados a projetos que proporcionam retornos ambientais ou sociais relevantes e danos reputacionais podem ajudar prevenir condutas oportunistas de emissores em exercício de greenwashing, conferindo maior credibilidade aos emissores e segurança aos investidores.

A definição das obrigações de sustentabilidade, a suficiência/adequação/viabilidade dos projetos/investimentos a serem perseguidos a partir da captação dos títulos verdes, o cumprimento de requisitos regulatórios e a assunção pelo emissor de compromissos transparentes são essenciais para que o emissor seja confiável e os investidores tenham interesse na compra dos papéis.

*Daniel Tardelli Pessoa, sócio do escritório FCAM Advogados

*Daniel Arna Massoni Lucchini, consultor do escritório FCAM Advogados