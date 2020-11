TI e logística online se unem para ficar, com ou sem cenário de crise

É visível hoje como as empresas estão cada vez mais estruturadas no universo online, um movimento que requer investimentos em logística, softwares, gestão e também em pessoas. Todo esse movimento normalmente costuma ocorrer dentro de um plano estratégico de 1 a 2 anos de trabalho, no entanto na nossa atualidade isso tem se tornado uma realidade imediata.

Pensando na aproximação das datas de final de ano, as empresas que possuem alguma margem de investimento ainda estão trabalhando em melhorias logística, enquanto muitas já foram às compras e fizeram suas aquisições de softwares, até mesmo pensando em um 2021 ainda mais agressivo do ponto de vista dos resultados.

Dentro da companhia onde atuo, uma grande empresa de software para gestão, tivemos um aumento significativo nos clientes da base que nos acionaram para melhorias, além, claro, de novos clientes, companhias que não estavam preparadas para um impulsionamento tão intenso do mercado online neste ano de 2020. O fato é que a logística deixou de ser um custo necessário para ser uma questão estratégica e de sobrevivência para muitas das companhias.

As pessoas que hoje compram online não vão deixar de comprar porque o mundo irá retornar ao “normal”. Esse consumidor seguirá comprando virtualmente pela facilidade de acesso, e por excelentes experiências de compra que muitas companhias já entregam para seus consumidores.

Em 2020 o e-commerce trouxe uma nova forma de vender com qualidade, e que só aconteceu através de investimentos para reduzir o prazo de entrega, melhorar a agilidade no atendimento, e, muitas vezes, trazendo ofertas que não são iguais ao comércio físico.

Indústrias, varejistas e empresários de uma forma geral hoje precisam olhar para o mercado digital para manter a competitividade dos negócios. E para que um e-commerce possa operar é essencial que a gestão de estoques e o prazo de entrega sejam os assuntos prioritários da estratégia no universo online.

O consumidor espera comprar a mercadoria e receber o mais rápido possível. Então como a minha, a sua empresa, faz esse atendimento de estoque, separação e entrega o mais rápido possível, pensando nas diversas localizações, todas com a mesma qualidade?

A resposta é: com boas práticas de gestão, softwares e tecnologias inovadoras, além de pessoas bem preparadas para atuar dentro dessa operação.

*Anderson Benetti, head de Produto na Senior Sistemas