PF prende Thiago Brennand em Abu Dhabi

A Polícia Federal, junto da polícia dos Emirados Árabes Unidos, prendeu o empresário Thiago Brennand, 42, – acusado de agredir uma modelo em academia em São Paulo e investigado por crimes sexuais – que estava foragido da Justiça estadual. A captura foi realizada nesta quinta-feira, 13, em Abu Dhabi. Agora, o empresário permanecerá naquele país aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição.

Leia Também Thiago Brennand desobedece à ordem judicial e não entrega passaporte

A prisão preventiva de Thiago Brennand foi decretada após ele descumprir a determinação da juíza Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, para entregar à Justiça seu passaporte até o último dia 23. O empresário havia deixado o País após ser denunciado por lesão corporal e corrupção de menores.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi efetuada em razão do nome do empresário constar na lista da difusão vermelha da Interpol e após contatos realizados corporação, em especial da recém criada adidância da PF na Jordânia, para o cumprimento da medida.

Inicialmente, a PF informou que a prisão teria sido feita em Dubai, maior cidade dos Emirados Árabes Unidos. Em seguida, a corporação retificou a informação e afirmou que a captura se deu em Abu Dhabi, capital daquele país.

O advogado Ricardo Sayeg, de um dos escritórios de advocacia que defendem Brennand, disse que não poderia dar informações sobre o caso. Esta semana, um pedido de habeas corpus apresentado pela sua defesa foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Brennand é réu não só pelas agressões à modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo, mas também por corrupção de menores, já que teria instigado o filho menor de idade a proferir agressões verbais contra a mulher. Ele também é acusado de tentar intimidar uma promotora pública de São Paulo.

Ao menos dez mulheres acusam Thiago Brennand por crimes que vão de assédio sexual a estupro. Em três casos, ele teria mandado tatuar as iniciais de seu nome no corpo das mulheres. As denúncias estão sendo apuradas pelo Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência (NAVV) do Ministério Público de São Paulo.

Em publicação em um canal do Youtube, na madrugada de terça-feira, 11, o próprio Brennand se manifestou em sua defesa. “Quem é hoje Thiago Brennand? Talvez um inimigo público, talvez um sociopata, talvez um estuprador. Será mesmo?”, disse.

Na gravação, ele afirma que nunca teve qualquer antecedente criminal e não respondeu a nenhum processo. Ele assegura que tem provas para rebater todas as acusações e se diz perseguido. “Vocês vão pagar por tudo o que perdi aí. Estou absolutamente tranquilo. Não estou fugindo. Vocês mexeram com a pessoa errada”, disse.