O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o jornalista Fernando Morais, o ex-ministro Luiz Soares Dulci (Secretaria da Presidência da República) estão entre as testeminhas arroladas pela defesa do ex-presidente Lula no processo em que é réu na Lava Jato por propinas de R$ 1 milhão da OAS, Odebrecht e Schahin. A ação se refere às reformas do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, que teriam sido custeadas pela empreiteira.