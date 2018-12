Terrorista do Massacre de Atocha preso em São Paulo será extraditado para a Espanha Carlos Garcia Juliá, condenado por cinco homicídios e quatro tentativas de homicídio no atentado no centro de Madri, em 1977, estava foragido desde 1994, e foi preso com identidade falsa na Barra Funda, em São Paulo, nesta quarta, 5