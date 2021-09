Terraplanistas versus filhos da terra: quem são os patriotas no Brasil?

A natureza tem espírito e se comunica, se conecta ao humano quando encontra um coração humilde e generoso e a conversa entre entes acontece.

O que é ser brasileiro? E patriota? Quem representa nossa terra? Seguramente, os indígenas, pois estes têm uma amplitude muito maior que aqueles que empunham uma bandeira e gritam pretensas palavras de ordem. O indígena se sente não só parte integrante da natureza, mas se vê na própria natureza. Os indígenas, ao contrário dos terraplanistas, entendem que é preciso haver cooperatividade para que todos se mantenham vivos nesse planeta, afinal a natureza não é importante somente para eles, mas para a humanidade.

Ontem o grupo que afirma que a polarização está acabando com a política nacional foi às ruas defender o fechamento do STF, a cloroquina, o negacionismo da vacina e outros tantos delírios do fascismo. Um grupo que defende o golpe “constitucional” ou uma sinestesia para golpe “sem filtro”, enfim, os terraplanistas

Entre aspas e entre as terras brasileiras, os terraplanistas mostraram a força da milícia digital em conseguir nos convencer que o Brasil foi ocupado por uma legião de pessoas que usurparam as cores da bandeira verde amarela e que negaram o vermelho que escorre do sangue indígena e das vitimas do covid-19.

Nem mesmo em uma leitura positivista de Augusto Comte teremos Ordem e Progresso. Os terraplanistas conseguem defender o contrário de nossa bandeira, senão vejamos: lutam por grilagem, queimadas e tantas outras formas de defender o fim do verde de nossas matas; abusam do garimpo e defendem o amarelo do ouro nas mãos de poucos. Eles poluem a natureza e o azul das águas dá espaço para outras cores. E o branco da paz? Somos surpreendidos: a relativização moral de seu Deus permite que estes defendam um povo armado, balizado com frases como “Um povo armado jamais será escravizado” ou “Só um povo armado é forte e livre”. Esta última frase é do fascista Benito Mussolini.

Da quarta-feira de cinzas para a quarta-feira de luta ancestral. Hoje, com os recursos naturais escassos pelo acelerado processo de desmatamento e queimadas, os indígenas têm sua matéria-prima reduzida não só para fazer “artesanato”, mas também têm seus espaços ancestrais queimados e toda uma história de diária destruição. As fibras de tucum e de juta, as sementes de ocaqui e paxiúba e outros elementos da floresta estão cada vez mais difíceis de encontrar devido a toda violência que a natureza vem recebendo todos os dias.

A poluição dos rios por mercúrio deixa os peixes contaminados e isso gera doenças graves no corpo do indígena, do ribeirinho, do caboclo e também do não indígena que consome esses alimentos.

Os defensores da natureza estão em Brasília em defesa de sua mãe, a Terra Mãe. Eis os verdadeiros defensores do verde da mata, guardiões das riquezas de nossa Mãe Terra sem explorá-la, alheios à lógica de que o lucro está acima de tudo, inclusive do meio ambiente. São defensores do azul de nossas águas, produzindo mais de 90% de descarte biodegradável. São os indígenas que pregam a paz, estando justificada a luta contra aqueles que buscam explorar sua história e ancestralidade.

Há dias temos uma verdadeira mostra de cidadania daqueles que por muitos anos foram excluídos do Estado nacional como cidadãos de Direitos. É preciso tomar consciência de que não à toa os indígenas são chamados de povos originários, pois são a prova de que a natureza que nos circunda precisa do cuidado deles. Entender a forma ecológica de perceber o planeta é uma tomada de consciência que se faz necessária para termos o que contar amanhã para nossos netos e bisnetos. É preciso ter amanhã e para isso é necessário cuidar do hoje promovendo um encontro de espiritualidades do ser humano x natureza. Devemos negar o bordão dos que querem o Marco Temporal: “Terra acima de tudo e Brasil explorando todos”.

Hoje será a quarta-feira de luta para os indígenas que somaram vitórias nos últimos dias em que diversos defensores da natureza brilharam no STF. Encerramos a última quinta com um posicionamento favorável, de forma surpreendente, afinal o Procurador Geral da República negou a visão irresponsável dos que defendem o marco temporal em uma fala emblemática: “o Brasil não foi descoberto, o Brasil não tem 521 anos, não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram esse País (…) A nossa Constituição Federal reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam os índios (…) Demarcar consiste em atestar a ocupação dos índios como circunstância anterior à demarcação”.

Antes das criticas que visam a desmerecer os indígenas com visão peculiar e míope, é preciso dizer que a exceção não faz regra. Não diferente temos agricultores e pecuaristas que têm responsabilidade sobre a terra e que respeitam não só a ancestralidade como a sustentabilidade e o meio ambiente.

Hoje, os Ministros entram em campo para dizer se a terra é plana ou se a terra é mãe e nós temos certeza que todos os deuses da natureza guiarão e iluminarão as mentes destes julgadores que escreverão na história do STF mais uma página de orgulho à democracia brasileira.

*Marcia Kambeba, indígena Kambeba, ouvidora-geral do município de Belém, mestre em Geografia e doutoranda em Letras. Escritora, poetisa, compositora, palestrante e ativista

*Alvaro de Azevedo Gonzaga, com Ancestralidade Guarani Kaiowá, é pós-doutor em História dos Povos Indígenas pela UFGD. Professor de Direito da PUC-SP. Advogado