Terceiro suspeito de participação no crime foi liberado por falta de provas, diz promotor

A Polícia Civil de São Paulo não apresentou provas condenatórias suficientes para uma representação contra o adolescente de 17 anos apontado como suspeito de participação no ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, afirmou ao Estadão o promotor Rafael Ribeiro do Val, responsável pelo caso.

“A posição do Ministério Público é cautelosa. Entendemos a comoção popular, mas precisamos ter cautela para não fazer uma caça às bruxas e entregar a cabeça de um inocente”, afirmou Rafael do Val. “Eu preciso de um pouco mais.”

Mais cedo, Val ouviu o rapaz no Fórum de Suzano. Durante pouco mais de duas horas e acompanhado da mãe, o adolescente contestou as acusações da Polícia Civil, negou participação no crime e apresentou documentos que serão cruzados com as provas obtidas pelos investigadores. No início da tarde, ele foi liberado, mas continua a ser investigado como suspeito.

Segundo o promotor, diferente de casos envolvendo maiores de idade, nos quais o Ministério Público pode solicitar a prisão temporária ou preventiva do suspeito antes de apresentar uma denúncia formal, situações com menores requerem mais elementos condenatórios para ser apresentada a representação. A norma é estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com Rafael do Val, o pedido de fundamentação pela apreensão do rapaz foi ‘bem detalhado’ e fundamentado em indícios e provas já encontradas que levaram os investigadores a crer na participação do rapaz.

Nesta semana, o adolescente prestou depoimento à Polícia Civil. Segundo os investigadores, o rapaz teria participado no planejamento do ato. Ele é ex-aluno da Raul Brasil e colega de classe de G.T.M., jovem da mesma idade que supostamente liderou o ataque.

Durante a manhã, policiais conduziram uma ação de busca e apreensão na residência do adolescente e levaram documentos e aparelhos eletrônicos. As provas passarão por análise nos próximos dias e será entregue ao Ministério Público para nova avaliação.

“A Polícia está elaborando um relatório, que deve ficar pronto até segunda-feira. Somente depois poderei me manifestar sobre algum ato infracional e a participação dele no crime ou não”, disse o promotor. “Vou aguardar o que a polícia vai apresentar para verificar a participação do adolescente, com a urgência que o caso requer.”

Por ora, a promotoria continua a apurar como e com quem G.T.M., 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25, conseguiram o revólver .38 e as outras armas utilizadas no crime, como uma besta e machadinhas. O ataque à Escola Estadual Raul Brasil deixou 10 mortos e 11 feridos na quarta, 13. Cinco das vítimas eram estudantes da Raul Brasil e outras duas eram funcionárias da instituição.

A promotoria, junto com o CyberGaeco, núcleo de investigação de crimes virtuais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, continua a apurar os indícios de participação em fóruns da chamada dark web, parte da internet que conta com um sistema de acesso específico que busca dificultar a identificação e os rastros dos seus usuários.