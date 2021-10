Tenho uma assessoria de imprensa. E agora?

A assessoria de imprensa é uma ferramenta, solução, serviço… bem, chame-a como quiser, mas se você foi em busca desse serviço, selecionou profissionais, avaliou preços e decidiu pela contratação, parabéns! Saiba que a partir desse momento, a sua comunicação com o mercado e com aqueles que deseja que consumam o seu produto ou serviço será melhor e mais fácil! Mas e agora? Como fazer essa “mágica “acontecer?

Em primeiro lugar, seja próximo e proativo com a sua equipe recém-contratada. Falo equipe porque muitas vezes o assessor de imprensa trabalha com diversos colegas que o apoiam no dia a dia, seja o responsável pelos textos, contato com a mídia, revisão de conteúdo… mas também tem o pessoal “EUGÊNCIA” — aquele que trabalha sozinho e que dá conta do recado muito bem.

Forneça materiais sobre o seu produto, diferenciais, cases, depoimentos de clientes atuais e anteriores (essa tarefa nem sempre é fácil solicitar aos parceiros, mas afinal o não você já tem, não é verdade?). Uma dica de ouro: jornalistas e repórteres de redação amam números, índices e aproveitar o final de ano para divulgar um balanço na imprensa e ainda com expectativas para 2022 será muito bem-vindo.

Tenha disponíveis para o assessor fotos em alta resolução, seja do porta-voz ou dos demais que compõem o time que possam atender a imprensa. Fotos em diversos ambientes e com roupas diferentes. Em caso de grandes empresas e fábricas, ter imagens que mostram essas estruturas podem valer ouro! Recentemente, o nosso cliente C-pack teve as imagens do seu parque fabril publicadas em um especial do Valor Econômico. Então, anota essa dica que ela é ótima.

Envie para o seu assessor sugestões de temas. Veja o que está acontecendo na mídia, se é possível fazer uma conexão com a sua empresa. Quando isso acontece temos algo que as redações amam que se chama PAUTA! Porque o que chega diariamente nas redações são sugestões, temas… e que não necessariamente podem ser usados naquele momento porque são assuntos frios, ou seja, não são ligados à data e à atualidade e, comumente, acabam sendo deixados de lado.

Atenda a todos os veículos! Sim, se o repórter procurou você, independentemente de ser de um jornal de bairro ou do Fantástico, ele merece todo o respeito e atenção, até porque um não pode ser fatal, uma vez que o pessoal de redação um dia pode estar em um veículo pequeno e no outro, em uma de relevância nacional e que poderá ajudar a gerar leads. Além de tudo isso, é possível aproveitar esse material (o clipping, a matéria publicada) em suas redes sociais, aumentando o engajamento e melhorando a performance da sua postagem! Ou seja, você não perde em nada!

E por falar em leads… vamos lá! Meu mantra em TODAS AS REUNIÕES: assessoria de imprensa é ferramenta MEIO e não FIM. Explico: A ferramenta tem por objetivo colocar você, seu produto ou solução nos meios de comunicação que o seu público-alvo consome. É feito todo o esforço para pôr a bola diante do gol, agora marcar o ponto é com a sua equipe de marketing e com você.

Por mais que a gente deixe isso claro, é muito comum e corriqueiro o cliente reclamar que a assessoria não dá retorno! Que ele não está “fechando venda” e isso é um enorme equívoco! O retorno da assessoria é analisado da seguinte forma: estou aparecendo em veículos estratégicos pertinentes ao meu negócio? Tenho publicações via mídia espontânea? Sou procurado para participar de entrevistas? Se a resposta for sim, parabéns! Você tem uma ótima equipe trabalhando em prol do seu negócio e do seu posicionamento.

Respeite os prazos da imprensa. Sabemos que atender a esse pessoal não é exatamente o foco do seu negócio, e por isso alguns clientes empurram os prazos ou alegam que não podem atender naquele dado momento. Cuidado com isso, porque podem ocorrer duas situações e que são bem fatais: a primeira é chatear o jornalista, a outra, é desperdiçar uma oportunidade de falar para o seu público o que você faz e como a sua marca pode fazer a diferença na vida daquele indivíduo!

Não seja um cliente turista. Estreite relacionamento com o seu assessor, comunique para ele as novidades do seu mercado, da sua empresa. Esse profissional precisa de informação e novidades relevantes para trabalhar e se você some, ele não consegue adivinhar o que você anda fazendo por aí.

Publique em suas redes os resultados da assessoria! Sim, use e abuse das suas aparições na mídia no Instagram, LinkedIn ou grupos de WhatsApp! Essa ação também pode ser organizada pelo profissional de marketing ou até mesmo pela assessoria de imprensa. Fazendo isso, as chances de converter leads será muito maior.

*Carolina Lara, assessora de imprensa