Tenente que assumiu cargo de analista judiciário do TRT não pode ser reincorporada ao Exército, diz AGU Advocacia-Geral da União obteve no Superior Tribunal de Justiça decisão que proíbe a reincorporação de uma primeiro-tenente demitida da ativa, em 2014, após ser aprovada em concurso e assumir o cargo no Tribunal Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul