Tempestade sem fim e caos levam Justiça a suspender audiências em São Paulo e mais oito cidades

LEIA TAMBÉM > Chuva forte causa alagamentos e desabamentos em São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do expediente em todas as unidades judiciais e administrativas da capital paulista nesta segunda, 10, em razão da forte chuva que atingiu a cidade e gerou mais de 70 pontos de alagamento na região metropolitana. As atividades também foram suspensas em outras oitos cidades: Barueri, Botucatu, Cubatão, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Jandira e Osasco.

A Procuradoria-Geral de Justiça também adotou a medida nas mesmas nove comarcas.

A informação foi divulgada em nota da Presidência da Corte a magistrados, servidores, promotores de Justiça, defensores públicos, procuradores, advogados, demais profissionais do Direito e público em geral.

O Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região também suspenderam as atividades na capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática (CGE), o volume de água chegou a 67 mm nas últimas 24 horas gerando inundações, desabamentos e quedas de árvore, além de comprometer o transporte por meio de trens da CPTM.

As chuvas também levaram a Polícia Federal a suspender os atendimentos ao público na Superintendência Regional, na Lapa de Baixo. Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda, 10, poderão comparecer ao local até o dia 28 sem necessidade de reagendamento.

A orientação do Corpo de Bombeiros é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar o temporal e os alagamentos.