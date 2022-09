Temos de exigir política de Estado para combater a onda neonazista ou ficará incontrolável

A Alemanha, país intolerante com as atrocidades do nazismo, tem na atualidade leis severamente rigorosas no combate à sua propaganda e lá o Código Penal proíbe negar publicamente o Holocausto. Há pesadas multas, se as plataformas de internet não denunciarem e removerem, imediatamente, os discursos de ódio e outras ameaças terroristas e, também, a exploração infantil. Autoridades e grupos de manifestantes antirracismo e antifascismo enfrentam até mesmo em marchas nas ruas os grupos neonazistas, mas esses ainda assim persistem.

O assassinato de Walter Lübcke, membro eleito do Partido Conservador, defensor da política de acolhimento de migrantes, por um ativista neonazista, é um dos lamentáveis eventos que deixou alemães muito abalados, caso ocorrido em junho de 2019. Não dá para esquecer!

Noutro extremo, nos Estados Unidos, se defende que a “liberdade de expressão” ampara o uso de símbolos do nazismo e até discurso de ódio. A prática de grupos neonazistas não tem repressão semelhante à da Alemanha. Lá, os grupos neonazistas crescem, livremente.

Quando escutamos sobre a escalada do horror nazista, tal como nos descreve Marcio Pitliuk, curador do Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto de São Paulo, um dos maiores especialistas no Brasil sobre esse tema, entendemos melhor o porquê de a Alemanha ser avessa à tolerância que sustenta a sociedade norte-americana.

Pitliuk nos recorda que alemães presenciaram desde a cassação de direitos civis do judeus, aos fuzilamentos em massa realizados em bosques, covardemente, matando-se primeiramente homens e em seguida mulheres e crianças. Foram 700 mil pessoas mortas desse jeito! Depois, vieram assassinatos por sufocamento em câmaras improvisadas em caminhões, e a escalada da violência alcançou a prática do uso de campos com câmaras de gás e a incineração de corpos. Um horror sem igual e, por isso, a comunidade judaica, dentro e fora do Brasil, não aceita a banalização do Holocausto, um mal incomparável. Lembrando que foram perseguidos e, também, massacrados homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos.

Quem conhece mais sobre a história do nazismo sabe que houve migrações e, portanto, grupos neonazistas proliferam nos cinco continentes. Agora, então, com Internet e redes sociais, infelizmente, em uma velocidade que o aparato de segurança e repressão de diferentes países não têm oferecido respostas à altura.

Assim, mesmo com a apologia ao nazismo sendo crime, também, aqui, no Brasil, tendo pena de reclusão de dois a cinco anos (Lei nº 7.716/1989), calcula-se que há, no momento, mais de 500 células neonazistas no país, que estão espalhadas, principalmente, no Rio de Janeiro, aonde agimos para denunciar suas “atividades” ilegais, e em mais estados, notadamente, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Houve transmissão de crenças nazistas por gerações, só que as redes sociais possibilitaram conexões mais intensas, sobretudo, envolvendo adolescentes, grupos vulneráveis às ideologias que os acolhe e lhes dão confiança ao sentimento de pertencimento.

Quem “aprende” a ser neonazista, ou a ser racista, segue uma mesma cartilha, praticamente: crê que negros, imigrantes, povos nativos, mulheres, judeus, gays, deficientes físicos “roubam” dos brancos o “natural lugar” de poder social e econômico – o seu mérito, a sua masculinidade –, nos sintetiza à compreensão a antropóloga Adriana Dias, que vem, desde 2002, pesquisando a temática e tem falado da crescente onda no nosso país e no mundo desses perigosos intolerantes.

O que fazer, com todos esses fatos? A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) tem denunciado todo e qualquer ato de apologia ao nazismo que apura e vem acompanhado outros registros de diversos tipos. Temos em andamento ação civil, ação criminal, boletins de ocorrência abertos em delegacias, provocações ou notificação ao Ministério Público. De 2017 aos dias atuais, no estado do Rio de Janeiro contamos 66 registros dessas naturezas, alguns realizados pela FIERJ e outros de fontes diferentes. Temos tido coragem porque denunciar é fundamental para tirar de circulação o material que faz apologia ao nazismo, e devem responder à Justiça todos os que cometem atos criminosos.

Contudo, voltando aos ensinamentos de Pitliuk, ele nos diz: “os sobreviventes que conheci e convivi sempre falam que é preciso combater a intolerância e o preconceito, cortar o mal pela raiz. Eles recordam que colegas da escola, de um dia para o outro, passaram a inimigos mortais. O preço da liberdade é a eterna vigilância”.

Concordamos! Não há outro caminho melhor do que educar e vigiar o comportamento da população. Uma sociedade sem preconceitos é utopia, mas ela está no horizonte.

O caso, também, é que, no Brasil e no mundo, o fundamental é contarmos com lideranças políticas, partidos e, posteriormente, governos eleitos que assumam compromisso com o combate ao neonazismo. Na FIERJ, não alimentamos a polarização política, a intolerância e pregamos o respeito a cada membro da comunidade. Não pensamos igual, claro, pois cada um tem suas convicções. Porém, somos reverentes aos antepassados e cuidamos do respeito à memória de nosso povo.

Almejamos uma política de Estado que promova a paz social e não tolere racismo, antissemitismo, violência contra os que são e pensam diferente, as chamadas minorias. Que as próximas eleições, em todo o Brasil, sejam o meio de a democracia falar, novamente, mais alto. Encerrada a disputa, vamos cobrar que haja mais sensibilidade e atenção dos governantes e legisladores para esse tema que têm urgência para receber respostas: como vamos agir para reduzir as ondas neonazistas?

Defendemos um pacto nacional, política de Estado, a união de entes federados e de suas forças da segurança, do Ministério Público, da Justiça e do uso de inteligência, se quisermos dar respostas eficientes e eficazes na repressão e, de modo imprescindível, uma educação que contemple o respeito à diversidade e à cultura da paz. É fundamental mais colaboração dos próximos governantes com outros países porque política internacional é outro ponto de apoio estratégico. Não vivemos isolados e sem isso não tem como dar conta do que vem ocorrendo. Deixar como tudo está é tão somente enxugar gelo e assistiremos um crescimento exponencial de células nazistas.

*Alberto David Klein, presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ)