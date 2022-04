Temos de dar fim ao ódio antes que ele acabe com a gente

O mais recente caso noticiado na mídia de apologia ao nazismo, no Brasil, destaca que o fantasy game Cartola FC, do Brasileirão, jogado por vários torcedores, na primeira rodada da competição deste ano, teve diversos clubes incorrendo em prática que é criminosa. Rapidamente, o perfil oficial do Cartola se pronunciou sobre o tema em comunicado que aponta não tolerar “qualquer tipo de manifestação racista, homofóbica ou nazista em suas plataformas”. Fundamental! Serão excluídos os que fizerem uso de discursos de ódio.

Esse caso, infelizmente, não é fato isolado. Pouco antes de se noticiar isso, no início de abril, pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ), denunciamos à Polícia Civil a repetição de um ataque antissemita nas ruas. Dessa vez, em Copacabana.

Panfletos foram distribuídos na rua Barata Ribeiro, na tarde de sábado, 9 de abril. Note-se que sabado é um dia sagrado para nós, judeus, é o Shabat. As mensagens foram soltas em uma rua onde funcionam a Sinagoga Beth El e o Clube Israelita Brasileiro. Ali incitavam ódio aos judeus enquanto nos reuníamos em momento sagrado.

Em agosto do ano passado, aconteceu algo parecido em ruas de condomínios na Barra da Tijuca. Certamente, esses episódios de panfletagem estão interligados e a Polícia segue nas investigações.

Não esquecemos do ataque de agosto passado em que hackers invadiram conferência virtual da Sinagoga Associação Religiosa Israelita (ARI). Esse crime ocorreu enquanto a comunidade se reunia mesmo com as restrições da pandemia para homenagear a ex-diretora do Colégio Eliezer Max, nossa saudosa Dora Fraifeld, que falecera na semana anterior.

O que pretendem os que perpetraram esses ataques e outros mais que poderia seguir listando? A intenção é sempre a de nos intimidar, de gerar medo, de trazer a insegurança e colocar a comunidade em pânico. Não terão sucesso nisso porque seguiremos denunciando os crimes, apoiaremos as investigações da Polícia Civil e buscaremos que as pessoas respondam por seus atos à medida de suas responsabilidades.

De um lado, temos de agir na repressão por meio da investigação e combate ao crime, punição na Justiça. De outro, é pela educação que poderemos avançar. É urgente, aliás, essa linha de ação nas escolas.

Adolescentes são facilmente cooptados pelo crime em todas as suas linhas de ação, inclusive, nesta. Está havendo uma rápida transformação cultural e digital em nossa sociedade. Os adolescentes são vistos como “presas fáceis” dessa maquinação contra minorias: judeus, ciganos, homossexuais etc. Mesmo maiorias numéricas de mulheres e de população negra não escapam.

Mas o que fazer quando a apologia ao nazismo parte de adolescentes e dentro das escolas?

Entendo que é preciso denunciar, também, deixar que tudo seja devidamente apurado, e haver uma penalidade. Porém, é evidente que temos de procurar quem os motiva, além de dar a eles a exata dimensão da gravidade de suas atitudes.

Para que tudo se mova nessa direção, no entanto, é preciso haver vontade política, ou seja, intenção de resolver. Precisamos que as escolas promovam o respeito às pessoas, à diversidade de pensamento, às religiões e que se acabe com o racismo e a xenofobia.

É essencial perceber que o ambiente social e politico de extremismos alimenta as crises. Por sua vez, a intolerância gera a falta de respeito, o preconceito, o racismo. Como o racismo é externado? Invariavelmente, de modo violento seja por palavras ou por ataques físicos.

Estamos vivendo dias de muitos estímulos ao desrespeito e à intolerância com a diversidade e com a pluralidade. O que temos de fazer, portanto, é criar uma via de contramão.

A política sectária não permite o debate aberto, franco, a disseminação de valores. A juventude que se encontra perdida nas disputas que pouco têm a ver com a construção de uma sociedade justa, livre e democrática precisa de exemplos.

A cidadania que queremos despertar não pode prescindir de políticas públicas inclusivas, a partir da escola. As famílias, as igrejas, os clubes, os partidos políticos e as câmaras legislativas, os governos de todas as instâncias precisam fazer o seu dever de casa.

É por isso que devemos agir prontamente em todos os casos que conseguirmos identificar. Agir em função de uma causa maior. A prática do ódio nos afeta, mas não destrói só a vida de quem é perseguido. É uma serpente que mata a inocência das novas gerações.

*Alberto David Klein é presidente do Memorial às Vítimas do Holocausto – Rio de Janeiro e presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ)