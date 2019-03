Temer preso nas redes e nos memes

Pepita Ortega, Cecília do Lago, Luiz Vassallo e Julia Affonso

A prisão do ex-presidente Michel Temer, na manhã desta quinta-feira, 19, repercutiu intensamente entre os usuários das redes sociais. A hashtag Temer atingiu primeira posição no Trending Topics Mundial do Twitter, mencionada mais de 490 mil vezes.

tem que manter isso aí, hein? pic.twitter.com/vEuf66y5w7 — dona canô (@cuscuzete) March 21, 2019

Entre os memes da prisão de Temer compartilhados estão imagens da ex-presidente Dilma, do ministro do STF Gilmar Mendes e até de personagens da série americana Os Simpsons.

O perfil no Twitter ‘Michel Temer Foi Preso Hoje?’ se manifestou logo após a notícia da prisão do ex-presidente. O tweet já tem mais de 50 mil curtidas e quase 40 mil RTs.

SIM! — Michel Temer Foi Preso Hoje? (@TemerFoi) 21 de março de 2019

Algumas imagens remetem às concessões de Habeas Corpus pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

"Eu sou Gilmar Mendes, e defenderei Michel Temer" pic.twitter.com/iNXNnnPrGf — Luiz Gustavo Machado (@lgmachado16) March 21, 2019

As comparações de Temer com vampiros também encheram as redes.

Michel Temer deve ficar em cela especial.#temer pic.twitter.com/U4Z0Ax9Exd — Anti social ♉ (@santtanaalyne) March 21, 2019

Temer não sobrevive ao primeiro banho de Sol na cadeia... pic.twitter.com/ZmCQRmbXiX — Arleiatório (@arleiatorio) March 21, 2019

Alguns usuários compartilharam imagens de Dilma.

Imagens exclusivas de Dilma vendo a preisão do #temer pic.twitter.com/5kev6VE6pZ — Anderson Santana (@andersonpt) March 21, 2019

Dilma comemorando a prisão de Temer 'Esse momento é meu' 😂😂🍺 #Temer pic.twitter.com/ecdxc75UOm — 🎆🍸 Leandro ✨ (@luis_leko) March 21, 2019

querido diário, o dia hoje está lindo pic.twitter.com/CIiXuA7Ejw — luscas (@luscas) 21 de março de 2019

Outros lembraram das previsões da série americana Os Simpsons.

Gente, vocês viram que os Simpsons previram a prisão do Temer? pic.twitter.com/yr20HDMF1c — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) 21 de março de 2019

Os Simpsons prevendo o futuro novamente.

Prisão de Michel Temer pic.twitter.com/epTf8c0RPx — Ramon Rabelo (@Ramonrabelo6) March 21, 2019

A deputada federal Luiza Erundina e outros usuários fizeram referência a áudio em que Temer supostamente chancela a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha pelo empresário Joesley Batista.