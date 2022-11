Tribunal de Contas da União cobra da PRF esclarecimentos para apurar ‘omissão’ no combate a bloqueios em rodovias Decisão segue proposta de diligência feita pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública da Corte, que viu 'necessidade de aprofundamento da avaliação da atuação da PRF e dos seus agentes, a fim de verificar eventual omissão no cumprimento dos papéis legais e constitucional do órgão'