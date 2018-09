TCU manda anular gratificações irregulares de 356 funcionários da Conab

O Tribunal de Contas da União determinou que sejam anuladas em até 30 dias gratificações a 356 funcionários da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A Corte também obrigou a Conab a submeter quaisquer vantagens salariais aos seus servidores pelo crivo do Ministério do Planejamento.

O início da inspeção do TCU foi uma representação contra os benefícios supostamente irregulares apresentada pela Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que controla a empresa pública.

O Tribunal vasculhou pagamentos de auxílio moradia a 12 servidores (R$ 35.070,03), adicional de transferência a 34 servidores (R$ 47.407,15), 14º salário a 1.320 funcionários (R$ 807.294,28), auxílio creche a 297 funcionários (R$ 161,335,64), auxílio funeral a 13 empregados (R$ 67.691,78), 230 ocorrências de auxílio a portadores de necessidades especiais (R$ 221.125,73) e 24 pessoas que recebem auxílio para portador de enfermidade grave (R$ 25.299,00).

Em representação contra os benefícios, a pasta toma como base uma nota técnica do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento, e Gestão.

O documento datado de 2011 diz que ‘a concessão de incorporação de gratificação de função e de DAS a empregados, na forma aprovada pela Diretoria da Conab, nos termos das Resoluções nº 10 e 11, de 2010, fere o disposto na Resolução CCE [Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais] nº 09/96 e não contou com manifestação favorável deste Ministério’.

E ainda conclui: “Com vistas à regularização dessa situação, proponho que a Conab seja recomendada a adotar as providências cabíveis, com vistas à regularização dessa situação, inclusive com apuração da responsabilidade pela inserção no mundo jurídico das referidas resoluções”

De acordo com o Ministério da Agricultura, apesar de diversos ofícios para que tomasse uma providência, um deles de 2014, o Conselho Fiscal da Conab não adotou medidas.

Segundo o relator do caso, Augusto Nardes, ‘de fato, são irregulares as Resoluções Administrativas Conab nºs 10/2011, 11/2011, 6/2013 e 14/2013, que tratam da possibilidade de incorporação de funções comissionadas ou de DAS por parte de empregados da Conab, vez que editadas inexistindo dotação orçamentária suficiente e sem autorização prévia do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, diretamente ou por delegação de competência, conforme dispõe o art. 1º do Decreto 3.735/2001’.

Em votação, os ministros do TCU determinaram que a Conab, ‘no prazo de até 30 (trinta) dias, adote providências para anular a incorporação de função dos 356 empregados relacionados à peça 18 dos autos, bem como de outros que porventura se encontrem em situação similar, de forma a excluir a rubrica Siape “82552 Gratificação Incorporada” dos vencimentos dos empregados que a recebem’.

E que a empresa pública se abstenha ‘de conceder vantagens a seus funcionários sem a prévia autorização do Ministério do Planejamento ou, alternativamente, sem a concordância do Secretário-Executivo do Ministério ou do Diretor do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por delegação de competência, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto 3.735/2001’

A Corte ainda mandou ‘alertar à Conab que observe o disposto no § 2º do Decreto 3.735/2001, o qual condiciona a autorização de qualquer melhoria salarial aos seus funcionários à existência de prévia dotação orçamentária’.

COM A PALAVRA, A CONAB

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ainda não foi notificada oficialmente da decisão. De qualquer forma, a decisão plenária do Tribunal de Contas da União, proferida no último dia 12 deste mês, visando anular a incorporação de função promovida a um grupo de empregados com base em normas internas, não tem efeito imediato. Sendo assim, quando a comunicação ocorrer, a Companhia deverá entrar com recurso para recorrer da decisão, respeitando os prazos do processo.