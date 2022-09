Área técnica do TCU quer explicação sobre redução de multas aplicadas pela Agência Nacional de Mineração

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a apuração da queda no volume de multas emitidas pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

O relatório da Secretaria-Geral de Controle Externo sugere que a estatal seja notificada para explicar, em até 30 dias, por que houve uma redução “significativa” no orçamento executado e nas infrações aplicadas.

O documento foi enviado ao ministro Benjamin Zymler, que ainda precisa decidir se aprova ou não as medidas.

A auditoria aponta que “houve nítida redução na quantidade de autos de infração emitidos na atual gestão, relativamente às gestões anteriores”.

O pedido para investigar a agência partiu do deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). Um levantamento feito pelo gabinete do pessebista com base em dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia mostra que a emissão de multas caiu 69% no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) em comparação com a gestão dos ex-presidentes Dilma Roussef (PT) e Michel Temer (MDB). A queda foi de 63% em relação ao primeiro mandato da petista.

O valor das multas saltou de R$ 101 milhões, entre 2012 e 2014, para R$ 140,8 milhões de 2015 a 2018. No governo atual, o montante caiu para R$ 58,5 milhões.

A Agência Nacional de Mineração foi criada por Bolsonaro para substituir o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que já enfrentava déficits orçamentários e de pessoal em governos anteriores.

A reportagem entrou em contato com Agência Nacional de Mineração e com o Ministério de Minas e Energia e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.