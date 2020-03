TCE determina vistoria em linha do monotrilho paralisada há uma semana

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), por meio de despacho assinado pelo Conselheiro Renato Martins Costa, nesta sexta-feira, 6, determinou que uma equipe de fiscais realize uma diligência nas obras do monotrilho Linha 15 – Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Os trens do monotrilho da Linha 15 – Prata, na zona leste da cidade, ainda estão com o funcionamento paralisado nesta sexta-feira, 6. Há mais de uma semana, passageiros que utilizam a linha enfrentam transtornos para buscar outras alternativas de transporte público.

O rompimento de pneu em uma composição na quinta-feira da semana passada, 27, provocou a paralisação do monotrilho. No último fim de semana, foram realizados testes, mas a interrupção permaneceu nos dias seguintes.

“Salvo efeito imprevisível, a situação aponta para uma eventual deficiência na manutenção dos trens ou na reposição das peças necessárias”, argumentou o Conselheiro-Relator do processo da Linha 15 – Prata, cuja execução de obras está sendo acompanhada pela fiscalização do TCE.

“Diante desse quadro, o controle externo do Tribunal, neste caso também exercido mediante acompanhamento do contrato, impõe ação antecipada e extraordinária para conhecimento da real situação do ônus imposto à população e da solução que está sendo encaminhada”, determinou Martins Costa.

A fiscalização tem o objetivo de trazer os esclarecimentos necessários aos autos e será executada por técnicos e especialistas da Secretaria-Diretoria Geral (SDG) da Corte de Contas.