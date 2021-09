Taxa de desperdício deverá ser devolvida em dobro por restaurantes, que podem pagar multa de até R$ 7 milhões

É comum, ao adentrarmos em restaurantes e bares, nos depararmos com avisos no cardápio ou em placas explicitando a cobrança da famosa ‘’Taxa de Desperdício’’. Porém, você sabia que tal prática é ilegal e culmina em dever indenizatório?

A Taxa de Desperdício já se tornou algo tão corriqueiro no dia a dia que nos habituamos a simplesmente a não discutir sua validade. Talvez por estar há tanto tempo no mercado e ainda não ter sido retirada pelos grandes estabelecimentos, nos sujeitamos a pensar que é uma prática legal. Porém, segundo o artigo 39, § V do CDC (Código de Defesa do Consumidor), tal conduta é ABUSIVA, pois gera uma vantagem econômica manifestamente excessiva frente ao consumidor. Vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Portanto, tal conduta é simplesmente um mecanismo ilegal encontrado por muitos restaurantes e bares do país para não permitir que clientes deixem sobras de comida no prato, induzindo os clientes a pagarem novamente pela mesma refeição.

Assim sendo, os clientes não podem ser cobrados pelos restos de comida deixados em seu prato, mesmo que haja discriminados avisos nas páginas do cardápio ou em uma placa, estando sujeito o Estabelecimento que promover este tipo de cobrança ao pagamento de multa de valor que pode chegar até mesmo na casa dos R$ 7 milhões.

Qualquer tipo de cobrança deste tipo é proibida pela legislação e o consumidor que for cobrado e obrigado a pagar tem o direito de devolução em dobro do valor.

Caso este episódio aconteça, é recomendável que você tente, em primeiro lugar, resolver amigavelmente com o estabelecimento. Se o responsável pela casa não concordar com seus argumentos, solicite que tal taxa venha discriminada em sua nota fiscal para utilizar como prova em eventual ação judicial.

Importante lembrar de que por mais que a prática seja considerada uma vantagem excessiva por parte dos estabelecimentos, o ideal é que os clientes evitem o desperdício, utilizando sempre do bom-senso, para que a presunção de boa-fé seja mantida!!

Além disso, se, na hora de tentar conversar, você for exposto à situação vexatória, é possível pedir em juízo a indenização por danos morais, que provavelmente será comprovado por testemunhas.

Se o Procon estiver presente no momento desta cobrança, a denúncia pode ser realizada na hora, caso contrário, o consumidor pode apresentar os documentos na Central de Serviço Público (OCA) e validar uma reclamação contra o estabelecimento.

*Adriana de Cássia Lourenço Lima da Silva é bacharel em Direito e advogada no escritório Patricia Santos Advocacia

*Wagner dos Santos Rosa é assistente jurídico no escritório Patricia Santos Advocacia